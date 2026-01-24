Cancelaciones en puertos de Tarifa y Algeciras (Cádiz) y suspendido el servicio de catamarán por el temporal

Archivo - Buque en el puerto de Algeciras en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÁDIZ 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Tarifa y Algeciras (Cádiz) están experimentando este sábado, 24 de enero, cancelaciones en sus rutas con la ciudad marroquí de Tánger y con Ceuta como consecuencia del temporal 'Ingrid' que está dejando incidencias y unas condiciones meteorológicas adversas en la comunidad andaluza. Motivo por las que también se ha suspendido temporalmente el servicio de catamarán que conecta las localidades gaditanas de Cádiz, El Puerto de Santa María y Rota.

A través de su página oficial, consultada por Europa Press, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha indicado que las navieras que operan en el puerto de Tarifa y en el de Algeciras han cancelado sus salidas a la ciudad de Tánger este sábado debido al temporal.

Por otro lado, el Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz ha informado en su página web de la suspensión temporal de los servicios de transporte por catamarán tanto de la línea Cádiz-El Puerto de Santa María como de la ruta que conecta la capital gaditana con la localidad de Rota, también por las "condiciones meteorológicas", de acuerdo a las predicciones oficiales existentes y comprobaciones realizadas.

En consecuencia, se han dispuesto servicios alternativos directos de transporte por carretera, en modo autobús para los viajeros afectados por estas suspensiones y hasta nuevo aviso.

Así, hay previstas salidas por carretera desde Cádiz con destino a El Puerto de Santa María a las 19,45 horas y a las 21,05 horas, y con el recorrido inverso a las 20,25 horas, según se detalla en la página web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, también consultada por esta agencia.

De igual modo, hay previstos servicios de transporte por carretera alternativos al catamarán desde Cádiz con destino Rota a las 10,40 horas, y en sentido inverso a las 11,20.