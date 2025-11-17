Cancelados cuatro ferris a Tánger este lunes en el puerto de Tarifa (Cádiz) por el estado del tiempo en el Estrecho

Archivo - Numerosos vehículos salen del ferry para cruzar la frontera en el puerto de Algeciras. - Nono Rico (Europa Press) - Europa Press - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La naviera África Morocco Link ha cancelado las salidas de los cuatro ferris que cubren la ruta entre Tarifa (Cádiz) y Tánger debido a las condiciones meteorológicas adversas que se están registrando en el Estrecho de Gibraltar.

Según la información a pasajeros disponible en la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, la naviera ha suspendido los barcos que tenían prevista su salida entre las 14,00 horas y las 20,00 horas.

No obstante, la otra naviera que opera en este puerto, Balearia, sí mantiene a esta hora sus conexiones marítimas con Tánger.

Por otro lado, en el puerto de Algeciras se han cancelado los ferris con Tánger previos a las 10,00 horas y a esta hora las conexiones se mantienen operativas. Además, hacia Ceuta desde este puerto no hay incidencias por el tiempo.

Cabe recordar que el puerto de Tarifa ha encadenado varios días sin servicio de ferris desde el pasado jueves debido al paso de la borrasca Claudia. Este lunes estaban operativas las líneas, sin registrar cancelaciones, algo que finalmente ha ocurrido.