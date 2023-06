Capitanía Marítima de Gibraltar comienza la operación para levantar la proa del OS 35

GIBRALTAR, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Capitanía Marítima de Gibraltar ha confirmado que la operación para levantar la proa del OS 35, hundido desde el mes de agosto de 2022 en Gibraltar frente a las costas de La Línea de la Concepción (Cádiz), ha comenzado en la mañana de este martes, después de que en la jornada del lunes se desplegaran barreras preventivas.

Según ha indicado en un comunicado, esta delicada operación se ve facilitada por el buen tiempo actual, que permite realizarla con seguridad.

Cabe recordar que el pasado día 16 de junio la Capitanía Marítima informó que había conseguido sacar del agua la sección de popa del buque OS 35, y que continuaban los progresos en la operación de retirada del pecio. Cinco días más tarde, el 21, se dio por reflotada la popa del buque hundido.

El proceso de izado de los restos del OS 35 comenzó el pasado día 10 tras una primera fase en la que se trabajó para garantizar la estanqueidad de la proa y de la popa del buque.

Por su parte, también este mismo mes, el capitán del buque hundido, un ciudadano sirio de 53 años, que se declaró culpable de tres delitos contra la Marina Mercante relacionados con la colisión que provocó la varada de su buque frente Catalan Bay el pasado mes de agosto de 2022, ha recibido una sentencia de cuatro meses de prisión, según informó la prensa local de Gibraltar, que señaló que no cumplirá la sentencia al serle suspendida por un año, por lo que si pasado este tiempo no comete ningún delito relevante no tendrá que ir a la cárcel.