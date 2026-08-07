Carreras de caballos de Sanlúcar (Cádiz) 2026: fechas, horarios y programa del primer ciclo

Archivo - Uno de los jinetes participantes en las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) arrancan este fin de semana su 181.ª edición con la celebración del primer ciclo. La jornada inaugural contará con cuatro pruebas en la playa de Las Piletas, en las que competirán un total de 27 equinos. Ante el inicio de uno de los eventos más emblemáticos del verano gaditano, muchos aficionados se preguntan cómo funcionan las carreras y cuáles son sus fechas clave y horarios.

El primer ciclo de las Carreras de Caballos de Sanlúcar, declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional, se disputará este sábado, domingo y lunes, 8, 9 y 10 de agosto, con un programa compuesto por doce carreras, según ha informado la organización.

La jornada inaugural, que abrirá la temporada de 2026, comenzará a las 18,00 horas con el Premio Memorial Jesús Ruiz Berlanga. La prueba, dotada con 7.650 euros, se disputará sobre una distancia de 1.400 metros y contará con la participación de cinco caballos.

A continuación se celebrará el Premio Grupo Indeso, con una dotación de 9.350 euros. En esta carrera, reservada para amazonas y 'gentlemen', competirán seis pura sangre sobre un recorrido de 1.400 metros.

La tercera cita del programa será el Premio Diputación Provincial de Cádiz, que repartirá 8.500 euros en premios. La prueba se correrá sobre 1.600 metros y reunirá a seis participantes.

La jornada se cerrará con el Premio Vaus, la cuarta y última carrera del día. Dotada con 7.650 euros, contará con diez caballos que recorrerán una distancia de 1.600 metros sobre la arena de la playa de Las Piletas.

Además de las cuatro carreras de la jornada inaugural, el primer ciclo incluirá los premios Schweppes, Lexus Jerez, Las Dunas Shopping, Fundación Unicaja, Helvetia Seguros y los Hipódromos de San Sebastián, Madrid y Dos Hermanas. Cuatro de estas pruebas se disputarán el domingo y las cuatro restantes tendrán lugar el lunes.

¿QUÉ CUADRAS Y JINETES COMPETIRÁN EN LAS CARRERAS?

Un año más estarán en Sanlúcar cuadras "de renombre" como, Los Niños, La Mata, Soñador, Río Cubas, Tinerfe y Díaz Ramos. En cuanto a las montas, se contarán en las playas sanluqueñas para este primer día con el portugués Ricardo Sousa y el argentino Nico Valle, además de Jaime Gelabert, Cristina Pérez y Denisa Sikorová. También competirán los gentleman y amazonas Diego Sarabia, Pablo Laborde y Sara Giavarini, entre otros.

Las carreras de caballos en las playas de Sanlúcar de Barrameda tendrán su continuidad en el segundo ciclo, con la celebración de 14 pruebas los días 21, 22 y 23 de agosto, en los que se disputarán los tradicionales grandes premios de la temporada, como son el Andalucía y el Ciudad de Sanlúcar.