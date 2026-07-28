Sanlúcar ya calienta 'cascos' para sus 181 Carreras de Caballos con una prueba más que el año pasado. - CARRERAS DE CABALLOS DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

El presupuesto de 2026 supera ligeramente los 1,1 millones, de los que algo más de 200.000 mil están destinados a premios

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La playa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) volverá a convertirse este agosto, del 8 al 23, en el gran escenario del turf español con la celebración de la 181 edición de las Carreras de Caballos, una cita única en Europa que combina deporte, patrimonio, naturaleza y tradición.

Declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional, Medalla de Oro de Andalucía y recientemente Caballo de Oro Ciudad de Jerez, las carreras afrontan una nueva edición mientras continúa el trabajo institucional para lograr su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El comité directivo de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda aprobó el pasado enero las fechas de la Temporada de Carreras de Caballos en las playas sanluqueñas de este verano 2026 y, como viene siendo tradicional, la reunión hípica estará dividida en dos ciclos, de tres días cada uno, incluidos dentro del mes de agosto: los días 8, 9 y 10 y los días 21, 22 y 23, recorriendo el tradicional trazado entre Bajo de Guía y Las Piletas.

"Las fechas aprobadas atienden como es habitual al calendario de mareas de este próximo verano, ya que los días de carreras tienen que cuadrar con una buena bajamar para que los caballos purasangres puedan competir con orilla y pista suficiente por la playa", explicaron desde la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda que, desde entonces está trabajando en la necesaria captación de patrocinadores "con el fin de cerrar una temporada con garantías suficientes y acorde al acontecimiento que cada verano se celebra en las playas sanluqueñas".

El programa oficial de carreras, ya aprobado por el Jockey Club Español, contempla la celebración de un total de 26 carreras, una más que el pasado año, 12 en el primer ciclo y 14 en el segundo. Se celebrarán tres grandes premios; Diputación de Cádiz, el 7 de agosto; Andalucía, el día 21; y Ciudad de Sanlúcar, el día 23. El presupuesto de este año supera ligeramente el millón cien mil euros, de los que algo más de doscientos mil están destinados a premios.

APUESTA HÍPICA EXTERNA

Uno de los hitos de esta edición será que la Carreras de Sanlúcar volverán a formar parte del calendario nacional de Lototurf, la apuesta hípica externa de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Será el 21 de agosto, coincidiendo con la primera jornada del segundo ciclo, y supondrá la undécima ocasión consecutiva en la que las carreras sanluqueñas comparten calendario con hipódromos como Real Sociedad de Sanlúcar.

La organización dará a conocer próximamente el programa oficial de competición, en el que se detallarán el número definitivo de carreras, los premios, las distancias, las inscripciones y los grandes premios de la temporada. También se confirmarán las principales cuadras, jockeys y preparadores que competirán sobre la playa sanluqueña, como ocurre cada verano con algunos de los nombres más destacados del turf nacional.

Así, esta 181 edición volverá a reunir a propietarios, principales responsables de preparación del turf nacional, jinetes y aficionados procedentes de distintos puntos de España y del mundo.

CARTEL 'DE FRENTE' EN ABANICO

La cuenta atrás para la temporada comenzó oficialmente el pasado 3 de junio con la presentación del cartel anunciador de la 181.ª edición. La obra, realizada por la pintora sevillana Mariló Rivera, fue presentada a mediodía en las Bodegas Hidalgo La Gitana en un acto presidido por el presidente de la Real Sociedad de Carreras, Rafael Hidalgo y el director general de las bodegas, Fermín Hidalgo, al que asistieron la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, así como representantes institucionales de los grupos municipales del PP y VOX y del mundo empresarial y cultural. Durante el acto también se firmó el convenio anual de colaboración entre el Ayuntamiento y la Sociedad de Carreras.

Realizada en acrílicos sobre lienzo, la obra representa "las carreras de caballos sobre el hipódromo natural de la arena de la playa y desde un ángulo poco habitual, ya que sitúa al observador de modo frontal ante la inminente llegada de los caballos lanzados al galope, arrebatado de color y pletórico de movimiento, para dotar a la escena de una expectación perentoria y de activo riesgo que invita a no perderse ese instante", explicaron durante la presentación.

"La imagen, deformada y deformante, rinde homenaje y remite a lo andaluz con una formación en abanico que sugiere un elemento propio de la temporada veraniega. El trazo desenfadado de los pinceles le aporta velocidad y una suerte de visión desenfocada y efímera. La escena se desenvuelve entre la arena de color canela y el cielo azul celeste de Sanlúcar, mientras unas manchas de acrílicos de color rojizo intenso, casi fluorescente, aportan la calidez y el asombro de las puestas de sol en Sanlúcar hacia el final de cada jornada de carreras", añadieron al describir el lienzo.

Las Carreras de Caballos de Sanlúcar constituyen uno de los acontecimientos deportivos más singulares de Europa al disputarse sobre la arena de una playa en bajamar, con el Parque Nacional de Doñana como telón de fondo. Cada verano atraen a miles de visitantes y contribuyen a proyectar la imagen de Sanlúcar de Barrameda como destino turístico, cultural y deportivo de primer nivel.