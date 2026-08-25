La Casa del Carnaval de Cádiz acoge una exposición de 126 ilustraciones de tipos del COAC 2026

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval en Cádiz, Beatriz Gandullo, y la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, en la inauguración de la exposición 'CaiTipo: La piel que habita la copla' en la Casa del Carnaval - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Carnaval de Cádiz ha acogido este martes la inauguración de la exposición 'CaiTipo: La piel que habita la copla', una propuesta artística de Natalia González Fernández de Castro que reúne 126 ilustraciones correspondientes a los tipos de las agrupaciones que participaron en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz 2026.

Cada una de las 126 ilustraciones que integran 'CaiTipo. La piel que habita la copla' está vinculada a una agrupación del COAC 2026 e incorpora información sobre el grupo que portó el correspondiente tipo, tal y como ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

La muestra está organizada por el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz y cuenta con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, que facilita el espacio para su celebración. Podrá visitarse hasta la finalización del Carnaval de Cádiz 2027.

La presentación de la muestra ha contado con la participación del secretario del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, Jesús Manuel García Suero; su presidente, Antonio Montiel; la autora de la exposición, Natalia González Fernández de Castro; la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval en Cádiz, Beatriz Gandullo; y la teniente de alcalde de Cultura, Maite González.

Antonio Montiel ha destacado el trabajo realizado por Natalia González y la importancia de conservar los tipos como parte de la memoria del Carnaval de Cádiz. En este sentido, ha explicado que desde el Aula de Cultura se viene trabajando también en la conservación de tipos físicos, señalando que la exposición "permite fijar mediante la ilustración unos elementos que, de otro modo, pueden quedar rápidamente en el recuerdo de quienes vivieron el concurso".

El presidente del Aula de Cultura ha puesto en valor especialmente la capacidad de la autora para "transformar en imágenes una parte esencial del Carnaval", destacando "las horas de trabajo, dedicación y cariño por Cádiz" que hay detrás de las ilustraciones.

Por su parte, Natalia González Fernández de Castro ha explicado que su acercamiento al Carnaval de Cádiz comenzó en 2019 y que, inicialmente, utilizó el dibujo como una herramienta para comprender mejor el concurso, ordenar las agrupaciones y seguir su evolución durante las preliminares. Aquellos primeros dibujos terminaron convirtiéndose en el punto de partida de un proyecto "mucho más amplio".

La autora ha destacado también su vínculo familiar con Cádiz y el papel que la ciudad y su Carnaval han tenido en su trayectoria personal y creativa, así como el apoyo recibido de su familia, amistades y del Aula de Cultura del Carnaval.

La teniente de alcalde de Cultura, Maite González, ha subrayado la importancia de que la Casa del Carnaval sea "un espacio vivo", con actividad e iniciativas impulsadas junto a las distintas entidades culturales de la ciudad.

En ese sentido, ha valorado la propuesta presentada por el Aula de Cultura del Carnaval y el perfil artístico de Natalia González, licenciada en Bellas Artes y vinculada a distintas técnicas y disciplinas creativas.

Sobre 'CaiTipo' ha dicho que permite trabajar simultáneamente sobre la memoria del Carnaval y sobre la creación artística contemporánea y sus nuevas herramientas, destacando el trabajo desarrollado durante la preparación de la exposición y agradeciendo al Aula de Cultura "su implicación y su apuesta" por continuar difundiendo y poniendo en valor el legado de esta fiesta gaditana.

Por su parte, la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha puesto el foco en la importancia de los tipos dentro del espectáculo carnavalesco y en todo el trabajo que existe detrás de cada uno de ellos.

Para Gandullo, cada tipo es fruto de un proceso creativo en el que intervienen el diseño, la construcción del personaje y el trabajo de numerosas personas hasta conseguir trasladar al escenario la idea concebida por la agrupación, subrayando el valor de que la exposición recoja los 126 tipos del COAC 2026 y no únicamente aquellos correspondientes a las agrupaciones más premiadas o recordadas, ya que cada uno representa "un esfuerzo y un trabajo que forman parte del Carnaval".