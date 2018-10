Casado dice que "el Gobierno se cae a trozos" y acusa a Sánchez de utiizar a sus ministros "como escudo"

Publicado 28/09/2018 12:37:32 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que "el Gobierno se cae a trozos, no aguanta más y ya es la orquesta del Titanic". Además, ha acusado a Pedro Sánchez de estar "utilizando a sus ministros, con dos dimitidos y dos en el alambre, como escudo".

En un acto con empresarios en Jerez de la Frontera (Cádiz), Casado ha calificado de "impresentable" que Sánchez se haya ido diez días "con la que está cayendo". "No se recuerda un viaje tan largo con un país tan destrozado", ha añadido.

En cuanto a la situación de sus ministros, y concretamente de Pedro Duque, Casado ha insistido en recordar las declaraciones del presidente del Gobierno en 2015 y ha asegurado que "el fariseismo lo han establecido ellos y tendría que explicar qué pasa con el ministro Pedro Duque".

Igualmente, ha hecho referencia a la situación "insostenible" de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "sobre todo por la mentira y porque puede haber incurrido en un delito por no denunciar un delito". En este sentido, ha insistido en que, aunque las conversaciones de la ministra hayan sido en una conversación privada, "no ha sido el PP" el que ha establecido ese baremo.

Casado ha mostrado su perplejidad porque Sánchez haya "pedido ejemplaridad" en la ONU, "teniendo dos ministros dimitidos, dos en el alambre, unas tarjetas que han pagado prostíbulos en Andalucía o dos presidentes sentados en un banquillo".

Igualmente, ha criticado que el Gobierno "intente matar al mensajero" cuando es el PSOE el que recibe las críticas y ha afirmado que "quien más está manipulando la prensa es el PSOE", lo que, a su juicio, se ve en TVE.

ESTRATEGIA EN CATALUÑA

Por otra parte, el presidente del PP ha señalado que entre el Gobierno de España y el catalán "hay una estrategia". Esta afirmación la ha basado en que "Sánchez visita Quebec y Torra dice ahora que quiere una consulta como Quebec o Puigdemont dice que hay que liberar a los políticos presos y Carmen Calvo, Batet e Iceta dicen que les gustaría que no estuvieran presos". "Una cascada de casualidades es una estrategia y no vamos a tolerarlo", ha asegurado.

En este sentido, Casado ha vuelto a defender que "se dan las condiciones de ilegalidad para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, como la amenaza de abrir las cárceles, volver a abrir embajadas en el extranjero o que los Mossos están recibiendo órdenes ilegales".

"La línea roja ya se ha cruzado y si este Gobierno no quiere o no sabe, la solución no es convocar un referéndum de autogobierno en Cataluña, lo mejor es convocar unas elecciones anticipadas en toda España", ha afirmado el presidente del PP.

Por otra parte, ante empresarios de la provincia de Cádiz, Casado ha calificado de "irresponsabilidad el chantaje del Gobierno" basado en "o se aprueba el techo de gasto o sube los impuestos". Así, ha señalado que el Gobierno "ha anunciado que va a subir todos los impuestos y el PP lo que va a hacer es bajarlos todos". Casado ha afirmado que el PP plantea "un gobierno que recupere un proyecto serio".

El presidente del PP antes del acto fue recibido en la puerta por miembros de Jusapol que le reclamaban la equiparación salarial. Casado ha estado dialogando con ellos y les a recordado que el PP aprobó los presupuestos que incluyen esa equiparación y que es el PSOE el que lo tiene que ejecutar.