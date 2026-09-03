CCOO reclama a la ministra de Trabajo un mecanismo compensatorio para el desempleo de los transfronterizos en Gibraltar

El secretario general de CCOO en el Campo de Gibraltar, Manuel Triano, en un Consejo del sindicato. - CCOO

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO en el Campo de Gibraltar, Manuel Triano, ha enviado un escrito, en representación de su sindicato, para llamar la atención de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sobre las repercusiones que la puesta en marcha del nuevo tratado suscrito en relación a Gibraltar, y más concretamente a la "merma de derechos" que este supone para las personas trabajadoras transfronterizas en materia de prestaciones por desempleo.

"El nuevo modelo de prestaciones por desempleo para el citado colectivo laboral implica un cambio respecto al que se venía aplicando desde hace décadas, ya que las personas trabajadoras transfronterizas residentes en territorio español venían cobrando el total de sus prestaciones en España y con la nueva normativa las personas trabajadoras transfronterizas comenzarán cobrando las prestaciones que les corresponda en Gibraltar", recuerda el sindicato en su escrito.

En este sentido, añade que, una vez concluidas las prestaciones que le correspondan en Gibraltar, podrán solicitar el cobro del resto de prestaciones en España, hasta completar el total que les correspondería por la legislación española.

CCOO ha indicado que de igual manera hace constar que la situación de pleno empleo técnico de la que goza Gibraltar hace que la prestación por desempleo en ese territorio sea "meramente testimonial", de 62.70 libras semanales, por un periodo máximo de 13 semana. En este sentido, ha apuntado que esto "supone una importante merma en la cuantía de las prestaciones para las personas trabajadoras transfronterizas que quedan en situación de desempleo".

CCOO ha señalado también que durante la "intensa interlocución" que mantuvieron con el Gobierno de España durante todo el proceso negociador del tratado, "en todo momento se les trasladó la voluntad del Ejecutivo que en el nuevo marco de relaciones con Gibraltar quedarían salvaguardados los derechos del colectivo laboral transfronterizo, lo cual se ha cumplido en gran medida pero que se ve empañado por este asunto".

Por ello, CCOO se ha dirigido a Yolanda Díaz para que el Ministerio "arbitre alguna medida que permita poner en marcha un mecanismo compensatorio para corregir las pérdidas de ingresos de estas personas trabajadoras por la regulación de las prestaciones por desempleo que el nuevo sistema les provoca".

Por último, desde CCOO ha señalado que el pequeño volumen del colectivo laboral afectado, lejos de restar importancia el asunto deber servir como acicate para arbitrar una solución, habida cuenta de que se trata de una cuantía de recursos públicos más que asumible por ese Ministerio.