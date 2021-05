El centro comercial Bahía Sur (Cádiz), en colaboración con la Aepae, pone en marcha una campaña sobre Ciberbullying

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 17 May. (EUROPA PRESS) -

Dale #Unfollow al Ciberbullying, a través de este mensaje el Centro Comercial Bahía Sur, en colaboración con Castellana Properties y la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), ha puesto en marcha la primera campaña nacional de concienciación sobre el ciberacoso que estará en San Fernando hasta este sábado y que recorrerá el resto del país bajo la guía de tres mensajes claves: 'no lo hagas, no lo sigas, no lo compartas'.

La campaña une por primera vez a profesionales, herramientas tecnológicas, visitantes de centros comerciales y colegios de la zona de influencia de estos recintos por donde pasan a diario miles de jóvenes y sus familias.

Dale #Unfollow al Ciberbullying contará, además, con un simulador de móvil a gran formato a través del cual el público que pase por los pasillos del centro comercial Bahía Sur podrá comprobar por sí mismo los distintos mensajes de acoso que se lanzan a diario a través de las distintas redes sociales. "Una herramienta que persigue causar el máximo impacto para concienciar no solo a los jóvenes y sus familias, sino a la ciudadanía en general", ha explicado el gerente del centro comercial Bahía Sur, Pablo Vivancos.

Vivancos ha recordado que "el 60 por ciento de los alumnos víctimas de ciber acoso nunca o casi nunca habla con sus padres sobre lo que hace o le sucede en Internet y el 48 por ciento no recibe consejo alguno sobre su uso".

Por este motivo, "es primordial que todos estemos en alerta sobre los distintos mensajes que se lanzan en las redes y sepamos cómo acceder a ellos y cómo actuar en cada caso", quien ha destacado que "para ayudar a que todos pongamos nuestro granito de arena para atajar este gran problema social", el centro comercial Bahía Sur contará también con distintas charlas de concienciación y talleres guiados por reputados expertos nacionales.

Así, este viernes 21, de 11,00 a 12,00 horas, y de 18,00 a 19,00 horas, Antonio Holgado, del Área de Autodefensa de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, enseñará a los jóvenes cómo actuar en situaciones de cyberbullying y hablará a los padres sobre 'Prevención y detección del Ciberacoso escolar: de Internet al hogar'. Ambas charlas, para las que se puede reservar plaza a través de la web del centro comercial, serán emitidas en directo, vía streaming, a través del canal de YouTube del centro comercial Bahía Sur.

Asimismo, Bahía Sur, Castellana Properties y la AEPAE llevarán a cabo de forma simultánea jornadas de formación para alumnos de Secundaria de colegios de la zona de influencia del centro comercial. "Tras la pandemia el acosador escolar se ha transformado y adaptado al entorno digital". "Este tipo de acoso, denominado 'Ciberbullying', empieza a manifestarse a partir de los 12 y 13 años, una edad en la que la mayoría tiene su primer contacto con los dispositivos tecnológicos", han subrayado.

Así, alumnos de Primaria de los colegios Padre José Casal Carrillo, Los Esteros o CEIP Servando Camúñez recibirán al equipo que forma parte de la campaña para compartir diversas charlas de concienciación sobre este tema que afecta, de forma directa, a nuestra sociedad.

El gerente de Bahía Sur ha destacado que "los centros comerciales, en general, y el centro comercial Bahía Sur, en particular, conforman unos de los primeros espacios de referencia de los jóvenes que los suelen identificar, por su oferta conjunta de ocio y moda, como lugares de encuentro para compartir con amigos fuera del ámbito escolar", ha concluido Vivancos para explicar el porqué del compromiso de este centro en la puesta en marcha de esta campaña y resaltar su importancia.

Dale #Unfollow al Ciberbullying invita, además, a compartir el filtro #unfollow en las redes sociales para donar por cada descarga un euro a destinar a la lucha contra el bullying.

Los talleres y charlas contarán con todas las medidas de seguridad sanitarias frente al Covid-19 como distancia entre butacas, desinfección y aforo limitado y, por ello, será necesaria la inscripción y reserva de plaza para las charlas formativas a través de https://nolosigas.com/.

Tras el centro comercial Bahía Sur, la campaña contra el ciberbullying llegará al centro comercial El Faro, en Badajoz, desde donde partirá a otras ciudades españolas donde Castellana Properties está presente.

Bahía Sur está gestionado por Cushman& Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios que transforma la manera en que las personas trabajan, compran y viven. Como actor económico y social, Bahía Sur desarrolla a lo largo del año distintas acciones sociales, ambientales y culturales a fin de mejorar su entorno.