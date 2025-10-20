El centro comercial Bahía Sur (Cádiz) se convierte en patrocinador del CD San Fernando 1940

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gerente del centro comercial Bahía Sur (Cádiz), Pablo Vivancos, y el presidente del recién fundado CD San Fernando 1940, Ramón Rodríguez 'Monchi', han cerrado un acuerdo de patrocinio por el cual el centro comercial lucirá su logo en las camisetas de los entrenamientos del equipo isleño durante una temporada. Esta elección como sponsor supone un "paso adelante en la consolidación de la marca de Bahía Sur en el mundo del deporte" y reafirma su compromiso con el proyecto de regeneración de "un equipo histórico en la provincia".

Según ha explicado Vivancos, "Bahía Sur y el CD San Fernando comparten una filosofía marcada por el trabajo, la constancia y el desarrollo económico y social de la Isla". "Mediante esta unión, queremos potenciar el interés en el deporte y los hábitos saludables desde edades tempranas y también dar a conocer el nombre de La Isla por toda España", ha señalado.

Además de la inclusión del logo de Bahía Sur en las camisetas de entrenamientos del equipo, este acuerdo conlleva el patrocinio del centro comercial en una valla a pie de campo, así como la aparición del propio logo en la sala de prensa, página web y publicaciones en redes sociales del club. El complejo también pasará a contar con diez entradas para los partidos que sorteará entre el público a lo largo de la temporada.

Por su parte, el presidente del CD San Fernando 1940, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha explicado que, para el club, "el acuerdo con Bahía Sur es un paso muy importante, ya que unirnos a uno de los centros comerciales de referencia en Andalucía tiene un valor incalculable para nosotros". "Agradecemos enormemente a todo el equipo que conforma el CC Bahía Sur la confianza depositada en el proyecto y esperamos que este sea el inicio de una relación próspera y duradera", ha remarcado el dirigente azulino.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL SAN FERNANDO

El CD San Fernando 1940, fundado en julio de 2025, compite actualmente en la Tercera División Andaluza, perteneciente a la Real Federación Andaluza de Fútbol. Una nueva andadura por el fútbol regional liderada por Monchi, reconocido por su labor como director deportivo en el Sevilla FC, quien sumará sus conocimientos y bagaje al servicio del club isleño.

Desde el equipo definen su "resurgimiento" como "una oportunidad de devolver el fútbol a la ciudad de San Fernando" y, al mismo tiempo, como un homenaje al club deportivo fundado hace 85 años que "enamoró a toda una ciudad durante décadas". Como símbolo de su conexión con el entorno de la bahía, el San Fernando destaca por vestir "el color azul del mar" en su camiseta y el color blanco que simboliza las salinas en su pantalón.

Por su parte, el centro comercial isleño ha recordado que "el máximo estandarte del club isleño se encuentra en la tradición familiar de los aficionados, quienes defienden los colores del San Fernando de generación en generación".