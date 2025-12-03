El centro comercial Bahía Sur, en San Fernando (Cádiz), cerrará el año con las aperturas de Multiópticas y Alehop. - CC BAHÍA SUR

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Bahía Sur, en San Fernando (Cádiz), cerrará el año con las aperturas de Multiópticas y Alehop. La cadena española de ópticas, que tiene prevista su apertura en los próximos días, contará con un local de 115 metros cuadrados de superficie, mientras que Alehop se establecerá en un espacio de 245 metros cuadrados.

Según ha explicado el gerente de Bahía Sur, Pablo Vivancos, "estas incorporaciones forman parte de la estrategia de expansión que el centro ha seguido durante todo el año y que culmina en este último tramo junto a otras aperturas paralelas como son las de la Bodeguita de Beher y Braba, las cuales se enmarcan dentro de nuestra apuesta por la gastronomía local en la zona de restauración de la Tajería". "Cuatro llegadas prácticamente consecutivas que dan respuesta a las demandas de nuestros visitantes y que reafirman nuestro compromiso con la modernización constante de nuestros establecimientos".

De origen español, Multiópticas cuenta con más de 40 años de recorrido, una trayectoria que le ha llevado a convertirse en uno de los líderes de su sector con más de 600 ópticas y 2.000 empleados repartidos por todo el territorio nacional. Entre su amplio catálogo de productos, la compañía cuenta con su propia marca MÓ, la cual registra más de un millón de ventas anuales. Además, cuenta con su propia fundación, a través de la cual ayuda a comunidades en situación de vulnerabilidad, realizando donaciones y ofreciendo atención en este ámbito de la salud.

Por otro lado, el local de Alehop en Bahía Sur contará con el "estilo moderno" que caracteriza a la marca en la actualidad, la cual ha sabido renovarse hasta convertirse en un escaparate de productos de diseño, tecnología y accesorios para el hogar. Bajo su elemento característico, la vaca que se encuentra en todas sus tiendas, la marca se ha expandido hasta contar con más de 340 puntos de venta físicos entre España, Portugal, Italia y Croacia, formando una infraestructura de alto nivel que también supera los 2.000 empleados.

"Nuestro centro se ha convertido en un punto de referencia en la provincia de Cádiz, motivo por el cual las marcas líderes de cada sector nos eligen como una ubicación estratégica para seguir expandiéndose, gracias a nuestra perfecta sinergia con el entorno urbano y natural que nos rodea y el alto nivel de afluencias con el que contamos cada año", han apuntado desde Bahía Sur.