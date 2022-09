Cerdán defiende que "el PSOE tiene claro que gobierna para la mayoría social mientras el PP camina con los lobbies"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha defendido que "el PSOE gobierna para la mayoría social que necesita de la protección del Estado en momentos de tanta dificultad por los efectos de la pandemia y de la Guerra de Putin", mientras que "tiene enfrente a un PP que camina de la mano del lobby de las empresas energéticas y la banca".

"Un Gobierno que escucha y comprende, que ofrece soluciones y empatiza con las dificultades de la ciudadanía mientras la oposición del PP rema en contra de la clase trabajadora de este país y su líder se erige en portavoz de los privilegiados", ha añadido Cerdán en el transcurso de un encuentro con la mitancia de Jerez de la Frontera (Cádiz) dentro de la campana 'El Gobierno de la gente'.

Asimismo, según ha indicado el PSOE en una nota, Cerdán ha destacado que pese a la coyuntura de crisis consecutivas, "España ha sido un modelo a seguir en Europa y en el mundo, antes en la pandemia y ahora con la crisis energética".

Además, ha reivindicado que "se han producido avances muy importantes en materias como la transición ecológica y digital, en derechos y libertades y en cohesión territorial".

"Eso que el PP denomina el timo ibérico ha supuesto un ahorro a las familias de 2.300 millones de euros", ha afirmado el dirigente del PSOE, que ha manifestado que "no paran de insultar, pero Europa quiere hacer lo que hace España" y ha añadido que el precio de la luz en España está un 36 por ciento más barata que en Francia, un 41 por ciento más barata que en Italia y un 27 por ciento más barata que en Alemania.

En su balance de la acción del Gobierno, ha ofrecido datos del "compromiso socialista, como las 161 iniciativas legislativas impulsadas, entre ellas 74 leyes que protegen a las personas y sus sueños" y ha citado algunas de esas normas que el PP "pretende derogar" como la de la eutanasia, el aborto, la ley memoria democrática, el Ingreso Mínimo Vital o la ley de igualdad, la protección a la infancia, o la reforma laboral, entre otras. "Vienen a por las conquistas que hemos conseguido con la lucha de los trabajadores de este país", ha asegurado.

Santos Cerdán le ha pedido al PP "coherencia y rigor" y ha manifestado que Feijóo es "un líder que aspira a presidir el país y no puede no cumplir con la Constitución", en referencia a la no renovación del CGPJ y el TC. "No sabe lo que es la prima de riesgo, no sabe como computan los fijos discontinuos y miente sobre impuestos autonómicos", ha manifestado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha puesto el foco estos días de inicio escolar en la educación, denunciando que "la Junta pretende ahora hacer negocios con la educación como en el mandato anterior lo hizo con la sanidad".

Así, ha argumentado su preocupación "en el crecimiento de la oferta privada de FP en Andalucía, ya que el grado medio privado ha crecido más de un 25 por ciento y el grado superior un 67 por ciento en los últimos años, mientras la FP pública se deteriora constantemente por falta de financiación y el 20 por ciento de quienes quieren cursar una FP se quedan sin plaza en Andalucía".

Ruiz Boix ha criticado la falta de gestión y de ejecución de presupuesto en la Junta pese a disponer de más fondos que nunca y ha insistido en que desde el PSOE "lo que se quiere es que la Junta de Andalucía apruebe medidas complementarias a las del Gobierno de España, en el marco de sus competencias y con su presupuesto".