El chef Javier Torres inaugura los 'Jueves con Estrella" de Universo Santi en Jerez

El chef Javier Torres inaugura este jueves el ciclo los 'Jueves con Estrella' en Universo Santi, promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible, primer restaurante del mundo de alta cocina atendido al cien por cien por personas con discapacidad y ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz).

El ciclo continuará el 11 de abril con Nandu Jubany, seguirá el 23 de mayo con Joan Roca y lo cerrará, en esta primera edición, Martín Berasategui con David de Jorge el 19 de junio. En esos días, los chef además de dar una masterclass al personal de Universo Santi y a profesionales del sector, se pondrán en los fogones para servir por la noche un menú al público en general.

En la presentación de los 'Jueves con Estrella', Regina Santamaría, hija de Santi Santamaría, ha manifestado su "orgullo" porque el proyecto Universo Santi "funcione y salga a la luz". En cuanto al ciclo, ha recordado que Santi cada año hacía un evento solidario para ayudar a diferentes entidades, por lo que se quería hacer algo así.

En este sentido, ha añadido que eran muchos los amigos de su padre que querían ayudar en este proyecto de Universo Santi y de ahí sale la idea de traerlos a las cocinas de Jerez.

Por su parte, el chef Javier Torres ha asegurado que estar presente en Universo Santi es "una responsabilidad y una ilusión". Así, tras explicar que estuvo 12 años con Santi Santamaría, en dos periodos diferentes, ha manifestado que Universo Santi le parece "un oasis dentro de la ciudad" y ha asegurado que se trata de "un proyecto innovador, diferente, un ejemplo que no existe otro en el mundo".

Javier Torres ha indicado que en su menú ofrece producto de la tierra y de temporada, que es la línea que se le quedó de Santi Santamaría, "un cocina de producto, mucho sabor y belleza".

Además, el maridaje corresponde a los vinos de Jerez, con la bodega William&Humbert como maestra de ceremonia que, según ha explicado Paola Medina, ha realizado una propuesta con vinos elaborados con los dos sistemas de crianza, los de solera y criadera y los de crianza. Así, estarán presentes un fino de añada ecológica de 2015, un fino de añada de 2012 que es más concentrado, la potencia de un amontillado de 12 años, un palo cortado o Canas 20, un cream de 20 años.

ESTRELLA MICHELÍN

Desde Universo Santi siempre se ha defendido como uno de los restos el poder optar a conseguir una Estrella Michelín, aunque sabiendo que se trata de un reto que supone mucho trabajo y esfuerzo.

No obstante, han desvelado que este miércoles, después de un evento especial, uno de los comensales al terminar se presentó como uno de los primeros inspectores de Estrella Michelín, lo cual hace indicar que además del proyecto social, "el trabajo gastronómico va por buen camino.

Cabe recordar Universo Santi, inaugurado oficialmente el 27 de octubre de 2017, cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad. Para ello, cuenta con una plantilla compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, que realizan labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, convirtiéndose en el único restaurante del mundo de alta cocina con la totalidad de la plantilla compuesta por personas con diversidad funcional.

