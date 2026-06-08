Chipiona (Cádiz) instala una estación meteorológica en tiempo real para reforzar la seguridad en las playas

Archivo - Una playa de Chipiona en una imagen de archivo - POLICÍA LOCAL DE CHIPIONA - Archivo

CHIPIONA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) ha anunciado la puesta en marcha de una nueva estación meteorológica en la playa de la Cruz del Mar con el objetivo de mejorar la seguridad, la vigilancia y la gestión de su litoral.

La nueva infraestructura tecnológica permitirá disponer de información meteorológica en tiempo real, ofreciendo datos precisos sobre temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, rachas máximas y precipitaciones, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Según han explicado el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, y el delegado municipal de Playas, Eduardo Lorenzo, esta información facilitará una toma de decisiones "más ágil y eficaz" por parte de los servicios de vigilancia y salvamento.

Entre las principales ventajas del sistema destaca la posibilidad de conocer con mayor exactitud las condiciones meteorológicas que influyen en el estado de la playa y del mar. Con ello, los responsables de seguridad podrán determinar "de forma más eficiente" los cambios de bandera en las torretas de vigilancia, reforzando la protección de bañistas y usuarios.

Los datos generados por la estación estarán también disponibles para los servicios de Protección Civil, Policía Local y el resto del personal municipal implicado en la seguridad y gestión del municipio. Esto permitirá mejorar la coordinación y agilizar la emisión de avisos, comunicaciones y actuaciones ante cualquier incidencia o variación significativa de las condiciones meteorológicas, como ha apuntado el alcalde.

Asimismo, el sistema servirá de apoyo al servicio de megafonía de las playas, facilitando la transmisión de información actualizada a los usuarios y permitiendo adoptar medidas inmediatas cuando las circunstancias lo requieran.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Chipiona quiere apostar por "la innovación, la modernización de los servicios públicos y la mejora continua de la calidad y la seguridad de su litoral", poniendo a disposición de vecinos y visitantes herramientas para disfrutar de las playas "con mayores garantías".

Los datos de la nueva estación meteorológica ya pueden consultarse a través de la página web oficial del Ayuntamiento de Chipiona.