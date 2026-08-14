Cierre preventivo del puente de madera de Los Toruños (Cádiz) tras un conato de incendio en uno de sus pilares

Puente de madera sobre el río San Pedro que conecta La Algaida y la península de Los Toruños - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Parque Metropolitano de Los Toruños y Pinar de la Algaida, que se ubica entre El Puerto de Santa María y Puerto Real, en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, ha clausurado temporalmente el tránsito por el puente de madera sobre el río San Pedro que conecta La Algaida y la península de Los Toruños tras detectarse un conato de incendio en uno de los pilares que sustentan la estructura.

En un comunicado, la institución, perteneciente a la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta, ha indicado que el paso de usuarios por este punto permanece cortado desde el incidente y que los técnicos evalúan el alcance de los daños sufridos por la estructura para determinar la solución técnica más adecuada y garantizar la total seguridad antes de su reapertura.

Por el momento, no se ha dado una fecha para la reapertura de este paso, que forma parte del recorrido que puede realizarse a pie o en otros medios como bicicletas en esta zona de la Bahía de Cádiz, ya que siguen en marcha las tareas de valoración y tras ello deben comenzar los trabajos de reparación.

La medida se ha tomado para garantizar la seguridad de todas las personas que visitan el parque, por lo que se ha pedido a la población que respeten la señalización de paso prohibido y las indicaciones del personal para el uso de caminos alternativos.