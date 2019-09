Ciudadanos denuncia el "deficiente" estado de conservación de las murallas de la ciudad de Cádiz

Publicado 22/08/2019 14:51:45 CET

La concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cádiz, Lucrecia Valverde, ha denunciado el "deficiente estado de conservación de las murallas de la ciudad", un problema que "se ha agravado en los últimos años debido al incumplimiento del plan urgente de rehabilitación aprobado en 2015 por parte de Costas, lo que sin duda está afectando a una de las joyas de nuestro patrimonio, uno de los elementos que tiene la ciudad como seña de identidad y uno de los atractivos turísticos más demandados".

Para Valverde, "la actuación en las murallas de Cádiz es urgente tanto por su valor patrimonial como por lo que podría suponer su pérdida para la ciudad". Asimismo, la concejal ha confidado en que el Ayuntamiento de Cádiz "demande de una manera diligente al Gobierno central los compromisos adquiridos con la ciudad".

En este sentido, la edil de la formación naranja ha subrayado que la reparación y mantenimiento de las murallas "debe ser una de las prioridades inmediatas de Costas, ya que en el año 2015 se planteó un plan de actuación con una inversión de seis millones de euros y cuatro años después nos encontramos ante una situación de absoluta dejadez".

Valverde ha subrayado que "los problemas en la formación del Gobierno central no pueden ser una excusa para que no se actúe ya de urgencia para salvar el patrimonio de Cádiz". Ante esta situación, Lucrecia Valverde ha recordado que "el tramo del paseo del Campo del Sur situado detrás del colegio que lleva el mismo nombre permanece cerrado por el estado de la muralla y el peligro que puede suponer para el propio paseo al estar hundido y a pesar de esto, aún no se ha hecho nada para arreglarlo".

"También hemos observado que junto al Baluarte de San Roque hay sacos de mortero abandonados para la reparación de las murallas desde hace meses y al final son objeto de actos vandálicos", ha agregado.

Asimismo, la concejal de la agrupación naranja ha apuntado que "un tema tan necesario para el mantenimiento de la ciudad no puede verse perjudicado por la parálisis política que sufre el país ante la falta de formación del Gobierno y la prórroga de los presupuestos". Por ello, Valverde ha confiado en no tener que "lamentar en un futuro de la dejadez de funciones de la Demarcación de Costas y del Gobierno central ante una situación tan preocupante".

Valverde ha criticado que "no podemos solucionar los problemas de esta ciudad con continuos parches" y ha recordado que el diputado nacional de Ciudadanos Javier Cano ya "instó al Gobierno central el pasado mes de junio en el Congreso de los Diputados a resolver una serie de preguntas sobre sus planes para seguir con la rehabilitación de las murallas y la gestión del Castillo de San Sebastián".

En estas cuestiones, Cano solicitó información sobre si el Gobierno central plantea un nuevo plan de restauración de las murallas, los plazos de ejecución de las futuras intervenciones, la dotación económica, los espacios que se verán afectados y si la Administración del Estado está trabajando en colaboración con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

La concejal de Ciudadanos ha lamentado que "este no es un problema nuevo, ya que hace cinco años se tuvo que intervenir en la reparación de la muralla del paseo de Santa Bárbara y a partir de ahí las obras se han ido realizando a cuentagotas".

De esta manera, la edil de la formación naranja ha recalcado que la ciudad necesita "una respuesta clara y concreta de la Demarcación de Costas y el Gobierno central sobre sus planes para realizar una rehabilitación integral de las fortificaciones marítimas de Cádiz, más si cabe cuando son uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, así como la necesidad de realizar un mantenimiento continuo para que estén en un óptimo estado de conservación".