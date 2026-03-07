Claverol (Amama) critica "silencio" de Junta a reclamaciones y destaca la unión de las mujeres frente a "una injusticia"

La Presidenta De La Asociación De Mujeres Con Cáncer De Mama (Amama), Ángela Claverol, Recibe Uno De Los Premios Del PSOE-A Por El 8M. - NACHO FRADE - EUROPA PRESS

La presidenta de la Asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama), Ángela Claverol, ha criticado el "silencio absoluto" de la Junta de Andalucía ante las reclamaciones patrimoniales presentadas por afectadas por fallos del cribado y ha destacado que "las mujeres sí sabemos unirnos, tengamos el tinte político que tengamos, para apoyarnos en una injusticia" como lo ocurrido en este caso.

Claverol ha recogido este sábado uno de los premios Clara Campoamor, concedidos por el PSOE por el Día Internacional de la Mujer en San Fernando (Cádiz), que ha dedicado "a todas las mujeres del cribado que se han visto menospreciadas", lamentando que cuando se quiere presentar una reclamación patrimonial la Junta "no es que te lo ponga difícil, es que es una gincana".

Al respecto, ha asegurado que estas mujeres "han tenido que buscar papeles, han tenido que luchar en los hospitales, en los centros de salud, han tenido que discutir con muchas personas de administración de los hospitales para conseguir la prueba de que les han arruinado la vida" y poder presentar una reclamación, que ha tenido "silencio absoluto", ha lamentado.

"Si ya les has destrozado la vida, si ya has reconocido que lo hiciste mal, por lo menos atiende las reclamaciones patrimoniales. Juanma Moreno, ¿a qué esperas para que esas mujeres por lo menos se sientan resarcidas después de que les has destrozado la vida", ha dicho al presidente andaluz.

Según Claverol, "un gobierno que tenía que velar por nuestra vida y no lo hizo; un gobierno que aún hoy no había dicho qué ha pasado, pero nosotras sí queremos saberlo". Así, ha criticado que "marcó lo que valía la vida de una mujer con BID-rad 3, 80 euros; le puso precio a la vida de la mujer en Andalucía", apuntando que "no existe nada sin salud".

"Yo respeto que cada cual sea del partido que le dé la gana, pero no entiendo cómo no podemos apoyar una sanidad pública que sea 100% pública y de calidad", ha apuntado la presidenta de Amama, quien se ha preguntado "qué clase de 'hooligan' eres para defender a un partido que se ha cargado la sanidad pública". Además, ha dicho que "aunque quisiéramos, que no queremos, a nosotras no nos quieren los seguros privados, que solo quieren pacientes rentables".

Claverol ha comenzado su intervención diciendo que "las mujeres no queremos la guerra" "Tenemos una capacidad de cocinar niños en nuestro interior y no hay grito más horrible que mandar un hijo a la guerra", ha asegurado, al tiempo que ha defendido el diálogo y que "las mujeres creemos que hay veces que se puede dialogar y perder un poco con tal de un beneficio de todas; sabemos hacer actos entre nosotras".

Así, también ha dedicado el premio, "tras esta lucha sin cuartel que hemos tenido con la Junta de Andalucía", a la junta directiva de la asociación, "que ha aguantado lo más grande".

"Nos han insultado, nos han amenazado de muerte, aunque no lo publicamos y sabemos que lo lleva la Policía Nacional; nos han reventado la sede, nos han escupido por la calle. Hemos aguantado toda clase de insultos y sabéis a la conclusión que llegamos, que no nos importaba porque como decía mi abuela, no hiere el que quiere sino el que puede", ha expresado.

Según ha señalado, "ni siquiera" han conseguido que Moreno al ser increpado "se vuelva y por lo menos nos mire a la cara". "Por algo será", ha apuntado, al tiempo que ha agradecido "a todas las 'amamitas', casi 700 mujeres empujando, remando en la misma dirección, que siempre han apoyado todo lo que hemos hecho", apuntando que hay "de todos los tintes políticos".

Ha asegurado que recibieron muchos apoyos cuando les "amenazaron de que teníamos que entregar los datos de todas las mujeres", momento en el que les dieron "mil y una formas de defenderse". "No entendíamos qué estaba pasando, no entendíamos por qué todo el mundo nos quería ayudar hasta que llegamos a la conclusión de que éramos víctimas de una violencia institucional", ha asegurado.

Para la presidenta de Amama, "este gobierno de la Junta de Andalucía ha marcado un hito, cómo insultar a las víctimas de algo que han generado ellos. Han marcado un hito para enmarcarlo, para que nunca más pueda volver a ocurrir esto". Pero, ha agradecido el apoyo de partidos políticos como el PSOE.

También ha considerado "insufrible todo el acoso" sufrido en las redes sociales; pero ha destacado el apoyo de la sociedad civil en defensa de la causa de Amama, así como la labor de los médicos y enfermeras especialistas, porque "gracias a todos estos estamos vivas, desde luego no por la gestión de privatización".

Claverol ha dicho que desde la Junta "siguen mintiendo, iban a llamar a todas" y ha advertido que "hay mujeres que se han hecho la mamografía en noviembre y el 1 de marzo no tenían todavía el resultado". Además, ha explicado que una de las socias le dijo que la habían llamado para hacer la mamografía del cribado pero "ya no tiene pechos"; "qué desastre, lo perdidos que están y la malísima e incapaz gestión".

También ha tenido palabras para toda su familia y ha dicho: "No quiero morirme porque quiero seguir amando, porque la vida al final en un momento tan terrible te lleva a algo muy bonito, la vida se resume en amor".