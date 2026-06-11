COAC 2027 de Cádiz: el concurso comenzará el 8 de enero y concluirá el 5 de febrero con la Gran Final

Imagen de la puerta del Gran Teatro Falla de Cádiz. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha cerrado este jueves, con la aprobación de los colectivos y asociaciones que integran el Consejo de Participación del COAC, el calendario definitivo del certamen de coplas de 2027. De este modo, el concurso de adultos comenzará el 8 de enero con 14 sesiones de preliminares, que se prolongarán hasta el día 21. El certamen continuará tras dos días de descanso con los cuartos de final y semifinales, y culminará el 5 de febrero con la celebración de la Gran Final de Adultos.

Tras el inicio de las preliminares, que se extenderán del 8 al 21 de enero, el 24 de enero comenzarán los cuartos de final, que este año contarán con seis jornadas --una menos de lo habitual-- y se desarrollarán hasta el 29 de enero. En esta fase no participarán los cuartetos, que accederán directamente a las semifinales si superan el corte del jurado tras su actuación en preliminares, según ha informado el Consistorio en una nota.

Las semifinales se celebrarán durante tres días, del 1 al 3 de febrero. El 4 de febrero tendrá lugar la final de romanceros, que volverá a disputarse en el Gran Teatro Falla, y el 5 de febrero se celebrará la gran final del concurso de adultos.

Del concurso de la cantera, las semifinales de Infantiles quedarán establecidas los días 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de enero, mientras que las dos semifinales de juveniles serán los días 22 y 23 de enero. Como novedad, las dos finales de la cantera también se celebrarán durante el fin de semana: la de Infantiles el sábado 30 y la de Juveniles, el domingo 31.

Asimismo, el Ayuntamiento de Cádiz también ha abordado en el Consejo de Participación los cambios en las bases del COAC propuestos por los integrantes del mismo. En este encuentro, se ha dado el visto bueno a los cambios de la categoría de infantiles y juveniles, propuestos por la Asociación de la Cantera. A partir del certamen de 2027, la edad máxima de los integrantes que actúan como comodines será 16 años; en las semifinales se interpretarán dos coplas genuinas en lugar de tres y el jurado establecerá una puntuación para valorar a los grupos, por lo que se arrastrarán los puntos desde la primera fase.

En la categoría de adultos, se ha aprobado modificar las agrupaciones cabezas de serie, que serán todos los grupos cuartofinalistas de la edición anterior y también se establece que éstos actuarán en la 2ª, 3ª y 4ª posición de la sesión, a excepción de los coros, que abrirán la sesión.

También se establece que a Cuartos de Final accederán 46 participantes (diez coros y 18 comparsas y 18 chirigotas) y a las semifinales 27 (seis coros, ocho comparsas, ocho chirigotas y cinco cuartetos). En relación a los cuartetos, se ha establecido que como no participarán en Cuartos de Final, el repertorio de la Final debe ser inédito, a excepción del tema libre.

Con respecto a las infracciones, se ha acordado que exceder el tiempo de actuación, siempre que no sea intencionadamente, será considerado falta leve y la sanción será de un punto por vocal por cada minuto excedido.

Y, por último, el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado a los representantes de las modalidades los cuadrantes de actuación tanto de la fase de Cuartos de Final como de Semifinales, que se incluirán en las bases.