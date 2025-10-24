COAG espera que se corrija el decreto de ayudas por incendios y se incluya a los afectados de La Peña de Tarifa (Cádiz)

CÁDIZ 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Cádiz ha mostrado su "preocupación" tras comprobar que el Real Decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con las ayudas destinadas a paliar los daños por los incendios forestales ocurridos este verano, no incluye el incendio de La Peña, en Tarifa, a pesar de que sí figuraba en el borrador del texto difundido en septiembre, por lo que ha señalado que espera que se corrija cuanto antes.

En una nota, el secretario provincial de COAG Cádiz, Miguel Pérez, ha señalado que los ganaderos afectados están "indignados" ante esta situación, y ha expresado su confianza en que se trate de un simple error administrativo. "Creemos que ha sido un error involuntario, pero pedimos una corrección urgente para evitar que los ganaderos gaditanos queden fuera de las ayudas estatales a las que tienen derecho", ha subrayado.

Así, ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que revise el texto y proceda a la inclusión del incendio de La Peña (Tarifa) en el listado oficial de zonas afectadas por catástrofes naturales, de modo que los profesionales del campo puedan acceder a las compensaciones previstas.

La organización ha recordado que el incendio de La Peña afectó a varias explotaciones ganaderas y a amplias superficies de pastos y monte público, y que la ganadería extensiva desempeña un papel fundamental en la prevención de incendios y el mantenimiento del medio natural. "Los ganaderos de Tarifa no merecen ser castigados dos veces: primero por el fuego y ahora por una exclusión en el texto del BOE, que confiamos sea rápidamente corregida", ha concluido Miguel Pérez.