Comienza la campaña de riego de plantones reforestados en el parque de Las Canteras (Cádiz) tras el incendio de 2023

Un voluntario participa en la primera jornada de riego de los plantones reforestados en el parque de Las Canteras, un pinar de Puerto Real que sufrió un importante incendio en agosto de 2023. - AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

PUERTO REAL (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha iniciado este viernes la primera jornada de riego de los plantones reforestados en el parque de Las Canteras, en una nueva fase de los trabajos de recuperación de este espacio, que sufrió en agosto de 2023 un importante incendio que calcinó en torno a 80 hectáreas de superficie.

En una nota, el Consistorio ha explicado que la actuación consiste en realizar una escarda a cada plantón vivo y aplicar posteriormente una dotación de agua.

Este riego se repetirá cada 15 días con el objetivo de mantener la humedad del suelo y favorecer la supervivencia de los pinos ante el estrés hídrico del verano. La campaña se prolongará durante esta estación estival.

Las labores se desarrollan en el rodal cinco asignado al Ayuntamiento, con la participación del servicio municipal de Jardinería y voluntariado de Ecologistas en Acción, Agaden, la asociación El Pulmón de la Bahía y el centro El Pinar de CEAR en Puerto Real.

El concejal de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Puerto Real, Antonio Gil, ha señalado que "se sigue apostando por lo verde en Puerto Real", valorando también la labor conjunta entre el servicio municipal de Jardinería, las entidades y el voluntariado.

Gil ha agradecido "la implicación" de todas las personas participantes, subrayando el cumplimiento de las fases previstas y de la planificación establecida para la reforestación de este parque.

Por su parte, Fito Mendi, de Ecologistas en Acción, ha explicado que, además del riego, se está llevando a cabo el marcaje con pintura roja de los plantones atendidos para evaluar el índice de marras. Este seguimiento, ha continuado, "permitirá identificar cuántos ejemplares requieren la incorporación de una cobertura de astillas que reduzca la evapotranspiración y conserve la humedad aportada".

Asimismo, Thais Pigeault, técnica de integración social de CEAR en Puerto Real, ha destacado la implicación del voluntariado de personas refugiadas y su vínculo con el proyecto de repoblación de Las Canteras.