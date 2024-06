El comité de huelga de Acerinox destaca "la dignidad" de los trabajadores y que "no hay ganador o perdedor"

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del comité de huelga de los trabajadores de Acerinox en la planta de Los Barrios (Cádiz), José Antonio Gómez Valencia, ha afirmado, tras el voto favorable de la plantilla al convenio colectivo y más cuatro meses y medio de conflicto, que "no hay ni ganador ni perdedor". Además, ha destacado "la dignidad" de los trabajadores, "y eso es lo más importante que pueden llevar".

"Hemos estado cuatro meses y medio luchando por unos derechos y no es que los trabajadores hayan perdido nada, van a perder evidentemente algunos derechos porque les van a hacer que recuperen días de vacaciones y no hemos conseguido la subida salarial, pero después de todas las trabas que nos han puesto no han perdido nada porque la dignidad la siguen teniendo, la dignidad y el orgullo de haber estado luchando contra una multinacional y contra mucha gente que ha ido en contra nuestra", ha afirmado en declaraciones a los periodistas el portavoz del comité de huelga.

En cuanto a un posible condicionalidad por amenazas de despido para que finalmente los trabajadores hayan votado a favor del convenio colectivo, Gómez Valencia ha manifestado que "no se puede condicionar una plantilla a votar en unas condiciones como han estado votando, con una amenaza de un ERE con muchos despidos, con amenazas de despido a unos repsentantes sindicales desde un principio a unos representantes sindicales con amenazas de despido, y ante eso y con ayuda de mucha gente el resultado es este, la gente desesperada con el tema económico como no puede ser de otra manera porque son cuatro meses y medio sin cobrar".

"Está claro que el desgaste ha sido importante y la empresa lo sabía y ha jugado a eso, a desgastarnos poco a poco, económicamente y psicológicamente", ha añadido.

En este sentido, el portavoz del comité de huelga ha afirmado que "ahora tienen que reflexionar un poco sobre ese desgaste para recuperar la confianza de esta plantilla a la que se le ha hecho tanto daño durante cuatro meses y medio". "Espero que por lo menos recapaciten un poco en lo que se ha vivido durante la huelga y que después trate a la gente con respeto, que es lo que se merece esta plantilla", ha dicho.

Cabe recordar que tras el acuerdo alcanzado entre la dirección de empresa y el comité de empresa (compuesto por ATA, UGT, USO, CCOO, Coordinadora e Independiente), el comité de huelga (compuesto en su mayoría por representantes de ATA) se mostró en contra de votar a favor del nuevo convenio colectivo presentado.

Finalmente, los trabajadores han votado a favor de la propuesta de convenio colectivo con 984 votos a favor, 635 en contra, 16 en blanco y cuatro nulos, poniendo así fin a la huelga tras más de cuatro meses.