La compañía catalana Mal Pelo inaugura este sábado el festival Cádiz en Danza con su obra 'We'

Imagen de la puerta del Gran Teatro Falla de Cádiz - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía catalana Mal Pelo, Premio Nacional de Danza, llevará este sábado 6 de junio a la escena del Gran Teatro Falla de Cádiz su obra 'We', con la que se inaugurará la 24 edición del Festival Internacional Cádiz en Danza.

Con una programación que reúne a 38 compañías procedentes de países como Francia, Italia, Alemania, Eslovenia y España, el festival desplegará más de 60 actividades entre espectáculos, acciones formativas, mediación y espacios de reflexión, expandiéndose por distintos enclaves de la ciudad hasta el 13 de junio.

Con la ocupación de los espacios públicos como seña de identidad, el festival amplía su presencia con nuevos enclaves y reafirmando su vocación de convertir la ciudad en "un ecosistema para las artes vivas". El Patio de Levante de la Catedral y El Museo Provincial de Cádiz se unen como nuevas incorporaciones escénicas a las habituales.

En la jornada de este sábado por la mañana el festival comenzará en el Espacio de Cultura Contemporánea ECCO, de la mano del Centro de la Expresión y del Movimiento Albacalí, que propone 'Al rescate de la danza', un taller familiar dirigido a niñas y niños de 4 a 7 años, que invita a descubrir el movimiento desde el juego y la experiencia compartida.

De esta manera comienzan las actividades propuestas por el Festival en su programación de formación y mediación.

A continuación, y como es habitual en cada edición, a las 11,00 horas arrancará la programación en la Plaza de la Catedral, con el Conservatorio Profesional de Danza Maribel Gallardo de Cádiz, que pondrá en escena la pieza 'Ruido', seguido por la compañía gaditana Cía. El Garaje y su propuesta 'A plena luz del día'.

Muy cerca, la jornada inaugural continúa en el Campo del Sur a las 12,00 horas para recibir a las compañías gallegas Colectivo Glovo, con 'Triade', que llevará a un universo distópico en el que las mujeres se apoderan de viejos símbolos; y con Raquel Ferradás & María de Vicente, que presentarán 'Diz-me, meu amor', un homenaje a todas las formas de amor entre mujeres que se escogen, se sostienen y se festejan en libertad.

En la franja de la tarde, el Teatro del Títere de la Tía Norica recibe a las 19,00 horas a La Venidera, que pondrá en escena 'NO', primer trabajo en solitario del dúo formado por Irene Tena y Albert Hernández tras su experiencia en el Ballet Nacional de España, donde han sido primer bailarín y bailarina solista bajo la dirección de Rubén Olmo.

La pieza de la compañía que acaba de hacerse con el prestigioso Premio Ojo Crítico de RNE, propone una exploración contemporánea de la danza española y el flamenco desde una mirada generacional marcada por la fricción entre tradición y modernidad. El espectáculo cuenta además con asesoramiento artístico de Marcos Morau.

Al finalizar la tarde, la Plaza de San Antonio acoge a las 20,30 horas 'El baile de la zurda', de la compañía catalana La Cerda, una pieza que indaga en la naturaleza del baile como espacio de encuentro festivo y paradigma de la colectividad.

La programación en el Gran Teatro Falla se inaugurará a las 21,30 horas con 'We', la nueva creación de Mal Pelo, Premio Nacional de Danza y reciente Premio Talía a la Mejor Labor de Compañía.

La pieza, dirigida por María Muñoz y Pep Ramis, reflexiona sobre la identidad, el sentimiento de pertenencia y la experiencia de la emigración a partir de un lenguaje poético y físico característico de la formación catalana. Inspirada en textos de John Berger, la obra reúne a doce intérpretes de distintas generaciones y procedencias en un espectáculo de gran formato que convierte el acto de caminar en metáfora vital.

El domingo 7 de junio la jornada dará comienzo a las 12,00 horas en la Alameda Apodaca, donde se ofrecerá un programa doble con dos parejas de bailarines, 'El mundo atrás', del madrileño Rolando Salamé, un dúo de gran potencia visual que habla del éxodo, y 'Otro dúo', creado por de la andaluza Laura Morales e interpretado por Álvaro Copado y Deivid Barrera, reivindicando el dúo siendo bailado por todo tipo de cuerpos y géneros.

Las actuaciones en el Foyer del Gran Teatro Falla comenzarán el domingo a las 19,00 horas con una doble sesión protagonizada por dos compañías de Italia y Francia.

En primer lugar se podrá asistir a la representación de 'Presenza Reale', de Dúo Noux-Alice Beatrice Carrino, una interpretación contemporánea inspirada libremente en la reina Margarita, donde la danza evoca gestos, miradas y atmósferas de una época pasada, como un eco entre la historia y el presente.

Seguidamente, tendrá lugar la pieza 'Adsurbe', a cargo de Oups Dance Company, una exploración física y visceral del agotamiento en un mundo que exige constantemente más, seleccionada en el circuito 'Ventana Internacional' de la Red Acieloabierto.

Al salir del Foyer, el público de Cádiz en Danza podrá disfrutar en la Plaza de San Antonio desde las 20,30 horas de 'Baunsbak', de la gallega Elvi Balboa, un viaje físico entre la exaltación y el colapso, entre la inercia del movimiento y la búsqueda de equilibrio con jumping boots en los pies.

La jornada culminará en el Patio de Levante de la Catedral con 'Un baile ceibe', del coreógrafo gallego Fran Sieira, una pieza que trabaja sobre el género y sus maneras de operar en diferentes ámbitos de la cotidianidad.

El programa de formación para públicos incluye, los días 6 y 7 en la Casa de Iberoamérica, el taller para espectador@s responsables 'Del cuerpo a la palabra. Entrenar la mirada alrededor de la danza', impartido por la periodista Mercedes L. Caballero, para el que ya no quedan plazas disponibles, una invitación a repensar el papel del espectador como agente activo, derribando prejuicios y generando herramientas para una experiencia más libre, consciente y enriquecedora.

El Festival Cádiz en Danza pertenece a la Red de Festivales Acieloabierto y afianza su colaboración con la Red Española de Teatros Públicos y su programa Danza a Escena.