Las comparsas 'El botas' y 'Los listos' abrirán el 20 de enero el COAC 2020

El Palacio de Congresos de Cádiz ha acogido este sábado el sorteo del orden de actuación de los coros, comparsas, chirigotas y cuartetos de la fase clasificatoria de adultos del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) de Cádiz 2020, que abrirán el 20 de enero las comparsas 'El botas' y 'Los listos'.

La Junta del COAC del Patronato del Concurso y Fiestas del Carnaval ha acordado que las actuaciones clasificatorias de adultos tengan lugar entre el 20 de enero y el 6 de febrero. Además, se ha sorteado también este sábado el orden de actuación de las funciones de juveniles e infantil, que se desarrollarán entre el 18 y 19 de enero, según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

De esta forma, a los dos grupos ya mencionados para las clasificatorias de adultos, el primer día les seguirán la chirigota 'Esta chirigota me gusta', la comparsa 'El arenero', la chirigota 'Los de la resistencia', la comparsa 'Solo sé que no sé nada' y la chirigota 'Yo soy tu padre'.

El 21 de enero actuarán por este orden la comparsa 'El alcalde', el cuarteto 'Vida y obra de Juan Carlos I, bajo D', la chirigota 'No te gusta ná... José', la comparsa '4 de diciembre', la chirigota 'Los viejos del parque', y las comparsas 'El gran dictador' y 'Érase una vez...'.

En la jornada siguiente estarán la comparsa '¡Quieto todo el mundo!, la chirigota 'Los gipsy scream', la comparsa 'Hospital febrero', el coro 'El fantasma del tablao', la chirigota 'Una peli de comboy', la comparsa 'La divina comparsa' y la chirigota 'Los hijos del Carota'.

Después será el turno de las comparsas 'Los caricatos' y '¡Oh capitán, my capitán'!, el coro 'Creaciones, SA', la chirigota 'El de las llaves con sus muertos', la comparsa 'La superviviente', la chirigota 'Las eventuales' y la comparsa 'Los traicioneros'.

El día 24 actuarán la chirigota 'Chernobyl "el musical"', el coro 'Manos arriba!!', la chirigota 'Mariló's', la comparsa 'La culpa es mía', el cuarteto 'Cari, resiste', la chirigota 'Los juaquin-dead' y la comparsa 'El mataero'.

En la jornada siguiente, la chirigota 'Los del corazón partío', la comparsa 'El trovador', la chirigota 'Pídeme lo que tú quieras', la comparsa 'Vengo a por tí', la chirigota 'Los 7 locos', el coro 'Tócame' y la comparsa 'El cascarrabias "cuento de carnaval"'.

El día 26, el cuarteto 'Merda, merda, mucha merda', el coro 'Rayadillo', la chirigota 'Habla, que no teveo', la comparsa 'Mala vida', la chirigota 'Misión imposible', y las comparsas 'Noche de gala' y 'Los Salvajes'.

SEGUNDA SEMANA DE ACTUACIONES

La segunda semana de actuaciones comienza el lunes 27 con la comparsa 'Las seductoras', el coro 'Coromia', la chirigota 'Me lo vas a comé tó', la comparsa 'Los del vertedero', la chirigota 'Los jartibles de las fiestas', la comparsa 'Los caracoles' y la chirigota 'No aguntamos más... Vamos de impacientes'.

El día siguiente actuarán la chirigota 'La casa de papelillos', el coro 'La colonial', la chirigota 'Los niños de la petróleo', la comparsa 'El sueño gaditano', el cuarteto 'Aquí no hace frío, aquí hace humedad', la chirigota 'Dio picha!' y la comparsa 'Los aislados'.

El día 29, la comparsa 'La tribu de Cádiz', la chirigota 'Los couchers lowcost', la comparsa 'Los primerizzos', el coro 'Al sonar las doce', la chirigota 'Los periodistas se la dan de artistas', la comparsa 'La ilegal' y la chirigota 'Ante muerto, que sencillo'.

El día sigiente será el turno del coro 'Los garabatos', la chirigota 'Las yeni walker', la comparsa 'El reino de los vivos', la chirigota '¿Qué dise cabessa?' y las comparsas 'La cuenta la vieja', 'Posdata: te quiero' y 'La chusma selecta'.

El viernes 31, las comparsas 'Los majaras' y 'Los vitales', el cuarteto 'Vaya pa traemos', el coro 'Cádiz resiste', la chirigota 'A ver que sale del bombo', comparsa 'Las encaidenaos' y la chirigota 'Cuéntame que nos paso'.

Después asistirán al Teatro Falla la comparsa 'La canción de la laguna', el cuarteto 'Caña qui, pin, pin, pin', la chirigota 'Los bienhablados', las comparsas 'Los encadenados.XXI' y 'Enlorquecidos', el coro 'Gloria bendita' y la chirigota 'Las supermamas'.

A ellos les seguirán el cuarteto 'El cuarteto del more...', el coro 'Érase que se era', la chirigota 'Por mucho que me gaste no me duran los empastes', la comparsa 'La gaditana que volvió', las chirigotas 'Hasta la última gota' y 'La vuelta al cole' y la comparsa 'Los resilientes'.

ÚLTIMA SEMANA DE ACTUACIONES

Ya en la última semana de esta fase clasificatoria, el lunes actuarán la chirigota 'Los niños de la calle gotica', la comparsa 'El viejo capitán', la chirigota 'Los del puyazo bien dao... ¡Va por ustedes!', la comparsa 'Los pacientes', el coro 'Los superhombres', la chirigota 'Los geni de cadi' y la comparsa 'La consulta'.

El martes, la chirigota 'Este año tenemos mucho ganao', la comparsa 'El oro de las indias', la chirigota 'Aquí estamos de paso', la comparsa 'Los últimos poetas', la chirigota 'Estrés por cuatro', la comparsa 'Mi reino en tus manos' y el coro 'Tres deseos'.

El miércoles, la comparsas 'La ciudad de Dios', el coro 'La soñadora', la chirigota 'Ojú por Dios', la comparsa 'Un ciudadano del mundo', la chirigota 'Los activistas se la dan de artistas' y las comparsas 'La intratable' y 'El letargo'.

Por último, cierran la fase de clasificación la comparsa 'El batallón del garabato', el coro 'El barrio negro', la chirigota 'Noche en el museo', la comparsa 'La tierra de la alegría', la chirigota 'Los #cadizfornia' y la comparsa 'Los tocaos del ala'.