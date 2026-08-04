Conciertos y talleres infantiles marcan este sábado las celebraciones paralelas del Trofeo Carranza en Cádiz

La teniente de alcalde delegada de Desarrollo Económico, Turismo, Fiestas y Comercio en el Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo; y el concejal delegado de Deportes, Carlos Lucero, presentando las actividades paralelas del Trofeo Carranza. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha programado conciertos y talleres dirigidos a la población infantil el próximo sábado 8 de agosto, coincidiendo con la celebración del Trofeo Carranza en el estadio Nuevo Mirandilla.

La teniente de alcalde delegada de Desarrollo Económico, Turismo, Fiestas y Comercio en el Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha destacado en una nota "la apuesta por una noche que es muy especial para la ciudad", en la que se va a ofrecer una programación variada con el objetivo de que "las familias disfruten de esta celebración con música y actividades infantiles".

Esta programación especial y paralela a los actos del Trofeo Carranza en la ciudad comenzará a partir de las 19,00 horas en la Glorieta de Ana Orantes, donde se celebrará la previa del partido con varias actividades gratuitas para las familias. Así, los más pequeños podrán disfrutar de talleres de banderas y tatuajes del Cádiz C.F, así como de un fotomatón y pintacaras.

La programación infantil dará paso a las actuaciones musicales que se llevarán a cabo a partir de las 21,00 horas en un escenario instalado en el Paseo Marítimo, a la altura de la calle Brasil. El artista Nolasco será el encargado de abrir los espectáculos, que continuarán a las 22,30 horas con el grupo gaditano 'La Manuela'.

Todo esto se complementa con un programa paralelo deportivo que se ha venido desarrollando durante el mes de julio en colaboración con Trofeístas Confesos, y que concluye este martes con una mesa redonda sobre 'Pasado, presente y futuro. El Trofeo en clave municipal'.

El concejal delegado de Deportes en el Ayuntamiento, Carlos Lucero, ha asegurado que se ha incluido este programa deportivo además de las actividades paralelas de la Delegación de Fiestas con la intención de "darle entidad" al Trofeo Carranza y "un impulso" desde el Consistorio gaditano.