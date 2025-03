Conde-Pumpido afirma que la independencia de los magistrados del TC "está perfectamente garantizada por la Constitución"

CÁDIZ 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado que "la independencia y la autonomía de los magistrados del Tribunal Constitucional está perfectamente garantizada por la Constitución". Asimismo, ha afirmado que como institución están "al margen" de la crítica política.

"Todos los magistrados del TC en este momento, en su mayoría, 9 de 12, pertenecemos a la carrera judicial y tenemos una larga trayectoria de independencia de más de 30 años de ejercicio, o incluso 50 algunos de los magistrados que estamos en la sala, y tenemos garantizada nuestra independencia acreditada", ha manifestado Conde-Pumpido, que ha añadido que otros son magistrados "elegidos por un amplio consenso, por el Senado, por el Congreso, con tres quintos, que son catedráticos de derecho constitucional".

No obstante, "siempre hay críticas a las resoluciones, todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica", ha afirmado el presidente del TC en declaraciones a los periodistas tras celebrar un Pleno extraordinario en el Oratorio de San Felipe en Cádiz con motivo del aniversario, este miércoles, de la promulgación de la Constitución de 1812.

Conde-Pumpido ha citado al "primer presidente García-Pelayo" para recordar que "nosotros resolvemos problemas políticos con argumentos jurídicos". Así, ha afirmado que "cuando las críticas se corresponden con los argumentos jurídicos, son perfectamente bienvenidas porque, evidentemente, todas las posiciones jurídicas son discutibles", pero "si las críticas ya se hacen desde una perspectiva política, decía otro presidente, Francisco Tomás y Valiente, que el TC no debe estar pendiente ni de los aplausos ni de las críticas, porque todas las resoluciones complicadas recibirán o bien aplausos o bien críticas".

Por ello, ha asegurado que agradecen la crítica jurídica "porque ayuda a reflexionar" mientras que la crítica política no la tienen en cuenta porque "normalmente procede de sectores políticos que no están de acuerdo con la sentencia". "Nosotros como institución procuramos estar al margen de la crítica", ha concluido.

EVALUACIÓN DE LAS LEYES

Conde-Pumpido ante el cambio de opinión sobre la constitucionalidad de algunas leyes según el tiempo en el que estén ha aseverado que el TC cuando evalúa la constitucionalidad de una ley "no puede evaluar en absoluto cuál es su criterio, su posición, si la ley tiene una buena calidad técnica, si la ley va a conseguir un efecto concreto, si la ley nos gusta más o menos, ni cuáles son las intencionalidades o las opiniones de los políticos".

En este sentido, ha señalado que el Constitucional "respeta democráticamente la decisión del Parlamento y entiende que la decisión del Parlamento adoptada por los diputados, que han sido elegidos por todos los españoles, en principio tiene una presunción de constitucionalidad porque representa al conjunto de la sociedad".

"Evidentemente las leyes son fruto de una decisión de consenso que se adopta en el Parlamento como conjunto de las opiniones de los políticos y como objeto de un debate, y nosotros la respetamos. Luego lo único que tenemos que hacer es contrastar si la ley es constitucional o inconstitucional, pero para eso no tomamos en cuenta para nada las opiniones de los políticos", ha asegurado.

En este sentido, ha añadido que a lo largo de los 47 años de vigor de la Constitución cada vez que se han producido cambios políticos en muchas ocasiones el gobierno que sale de la investidura tiene que pactar con otras fuerzas políticas, y de ese pacto a lo mejor no coincide con las propuestas iniciales de cada uno de los partidos, pero para formar un gobierno estable es necesario conseguir una mayoría parlamentaria y "nosotros en ese tema político no entramos, entramos en el texto definitivo aprobado por los parlamentarios y si ese texto se contradice con la constitución o no".

"La Constitución no es un programa, abarca un espacio muy amplio y dentro de la Constitución puede valer una ley aprobada por un partido y otra ley aprobada por el partido contrario, con posiciones distintas, pero es que la Constitución precisamente está hecha para que puedan gobernar opiniones muy diferentes y tanto una ley como la otra, aunque sean contradictorias, son constitucionales", ha explicado Conde-Pumpido, que ha añadido que "si en algún momento la ley choca con la Constitución es cuando nosotros la declaramos inconstitucional, sin entrar por eso en ninguno de los comentarios políticos se hayan podido hacer".

SENTENCIA DE LOS ERE DE ANDALUCIA

Preguntado por la intervención del TC en la sentencia de los ERE de Andalucía, Conde-Pumpido ha señalado que todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y ha recordado que reciben al año 6.000 recursos de amparo contra resoluciones del Tribunal Supremo.

En este sentido, ha indicado que en el año 2024 admitieron 17, lo que "quiere decir que en general las resoluciones que son impugnadas ante el Tribunal Constitucional han hecho una interpretación correcta de la Constitución", aunque en algunos casos, "excepcionalmente", entienden que la interpretación de la Constitución que se ha hecho en una sentencia no se corresponde con la interpretación del Tribunal Constitucional.

"Nuestra obligación en ese caso, efectivamente, es adaptar esa resolución a la interpretación suprema que hace el Tribunal Constitucional", ha afirmado el presidente, que ha incidido en que son "muy respetuosos con las resoluciones de los tribunales, pero en ocasiones efectivamente consideramos que hay algún aspecto de esas resoluciones que no coincide con la interpretación correcta de la Constitución". "Eso es lo que tenemos que hacer porque es nuestra obligación", ha concluido.