Condenado a 11 años de cárcel el hombre que mató a su pareja de un disparo en la cabeza en El Puerto (Cádiz)

Archivo - Vista de la Audiencia Provincial de Cádiz - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un hombre a once años de cárcel por un delito consumado de asesinato con alevosía, después de que matara con un tiro en la cabeza en su casa de El Puerto de Santa María a la mujer con la que mantenía una relación tras una noche, la del 7 de enero de 2023, consumiendo bebidas alcohólicas, cocaína y éxtasis. El acusado ya había sido declarado culpable por un jurado popular.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, el acusado y su víctima se conocieron en el centro de rehabilitación de drogodependencias de Jerez de la Frontera y en enero del 2023 mantenían una relación sentimental desde hacía aproximadamente un año, se veían los fines de semana y el acusado residía en El Puerto de Santa María y la mujer en Chiclana de la Frontera.

Así, el 7 de enero de 2023 el acusado junto con la mujer y un amigo de ésta estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes (cocaína y éxtasis) desde las 20 hasta aproximadamente las 2,30 horas de la madrugada, hora a la que regresaron a la casa del acusado en El Puerto. Una vez en el domicilio del acusado éste le recriminó al amigo de ella que hubiese quitado cocaína, y a consecuencia de ello se inició una discusión, lo que provocó que el amigo abandonara el domicilio.

Posteriormente, pasada las 3,00 horas y estando la mujer sentada en el sofá, el acusado "movido por el ánimo de acabar con la vida de ella y utilizando un revolver que poseía sin licencia, le disparó a sangre fría en la cabeza", provocándole la muerte. A continuación el acusado llamó por teléfono al amigo de la mujer diciéndole que llamara a la policía.

Con posterioridad, el acusado fue detenido por otros hechos posteriores y en los calabozos, "de forma espontánea y reiterada exclamó: por favor, pegarme un tiro, por favor, he matado a la mujer de mi vida". Al ser preguntado por los agentes, el acusado les facilitó la dirección y las llaves del domicilio para que la policía pudiera acceder al mismo. Cuando accedieron a la vivienda del acusado se encontraron cubierto de sangre el cuerpo, que en ese momento tenía, como familiares más allegados, a sus padres, dos hijos menores y un hermano.

Por su parte, el acusado, con intención de proceder a reparar o disminuir los perjuicios que ha causado, puso disposición de los perjudicados todo su patrimonio y ha vendido su casa y ha consignó en septiembre de 2025 la suma de 176.000 euro a disposición de la acusación particular.

Por todo ello, la Audiencia Provincial ha condenado a la acusado a once años por un delito consumado de asesinato con alevosía, con la concurrencia de las atenuantes de confesión, reparación del daño y drogadicción.