El Congreso Internacional del Carnaval de Cádiz abordará en octubre sus 50 años en democracia

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, y el director de secretariado de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad de Cádiz (UCA), Manuel Ceballos, presentando congreso de Carnaval. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 25 edición del Congreso Internacional del Carnaval, que se desarrollará del 21 al 23 de octubre en la capital gaditana, abordará el medio siglo de esta fiesta en democracia bajo el título '50 años de carnavales en libertad (1977-2026)'.

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, el director de secretariado de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad de Cádiz (UCA), Manuel Ceballos, el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan José Ortiz, el presidente del Aula de Cultura del Carnaval, Antonio Montiel, y el director de la Cátedra del Carnaval de la Universidad de Cádiz, Alberto Ramos, además de los historiadores Felipe Barbosa y Santiago Moreno.

En una nota, el Ayuntamiento de Cádiz ha señalado que el año 2026 marca los 50 años de los carnavales "en libertad", una efeméride que invita a analizar el papel desempeñado por el Carnaval de Cádiz y por otras celebraciones carnavalescas en la configuración de la cultura democrática.

Medio siglo después de su recuperación, estas fiestas continúan siendo un espacio de creación colectiva, participación ciudadana y expresión crítica, capaz de reflejar las transformaciones sociales, políticas y culturales experimentadas por la sociedad española desde la Transición hasta nuestros días.

En esa línea, la Cátedra de Carnaval de la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz han convocado el vigésimo quinto Congreso Internacional del Carnaval, en el que reunirá a investigadores y estudiosos sobre las manifestaciones carnavalescas para intercambiar conocimientos sobre las características históricas, antropológicas, étnicas, literarias, musicales y artísticas del Carnaval.

El Congreso abordará estas líneas temáticas como el Carnaval en Andalucía, en la educación, el papel de la mujer en esta fiesta y nuevas aportaciones al estudio del Carnaval en Cádiz.

Sobre estas líneas temáticas se podrán presentar Comunicaciones, hasta el próximo 10 de septiembre a través del correo 'catedra.carnaval@uca.es'.