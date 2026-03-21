Convenio entre el Ayuntamiento de Cádiz y el Consejo de Hermandades con casi 16.000 euros más de subvención municipal

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Carlos Jurado, tras la firma del convenio de colaboración. - AYTO.DE CÁDIZ

CÁDIZ, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz y el Consejo Local de Hermandades han firmado el convenio de colaboración para las hermandades de penitencia para este año 2026. La firma ha tenido lugar en el edificio consistorial y ha sido rubricada por el alcalde, Bruno García; el presidente del citado Consejo, Juan Carlos Jurado, en presencia de la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, y del concejal de Hermandades y Cofradías, José Manuel Verdulla.

En el convenio se recoge una subvención por parte del Ayuntamiento de 235.900 euros, 15.900 más de los que se concedieron el año pasado, mientras que para el de las hermandades de Gloria que se firmará próximamente, el incremento va a ser de 5.000 euros, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

"Este fue un compromiso que adquirió el alcalde con el Pleno de hermanos mayores celebrado en octubre del año pasado y que ahora ha tenido su reflejo en el convenio firmado". Además, al igual que se hizo el año pasado, se abonará al Consejo el importe de la subvención antes de que se celebre la próxima Semana Santa.

El concejal de Hermandades ha asegurado que "un año más, dejamos por escrito el compromiso del Ayuntamiento con todas las hermandades y cofradías". En este sentido, ha añadido que "este documento no solo implica una cantidad económica, sino un esfuerzo por parte de muchas delegaciones municipales para que las hermandades y los desfiles profesionales puedan realizar la labor tan importante que hacen".

Verdulla ha destacado, al margen de este convenio, el apoyo del Ayuntamiento también se visualiza en todas las mejoras que se están realizando a lo largo de estos años en la carrera oficial. De hecho, este año se ha producido el estrechamiento del pasillo principal de la plaza de San Juan de Dios, se ha incluido una nueva fila de palcos en la parte mas cercana al edificio Amaya y mejoras en la tribuna oficial.

Por su parte, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Carlos Jurado, ha asegurado que "siempre es una alegría firmar con el Ayuntamiento, sentir su apoyo institucional hacia la Semana Santa, que es también una de las grandes fiestas que tiene la ciudad".

Jurado ha subrayado la importancia que tiene la Semana Santa y las hermandades "por todo lo que aportan a la ciudad en el sentido turístico, en el comercial y en el de la caridad. Para nosotros es importante sentir el calor del ayuntamiento y ver que el alcalde y el equipo de gobierno estén cerca de las hermandades".

Precisamente, el presidente del Consejo Local entregó al alcalde un dossier donde se hace un balance de la labor social que realizaron las hermandades gaditanas en el pasado año 2025 con las personas más vulnerables en distintos ámbitos y que se cifra en 454.694 euros. Al respecto, Bruno García pidió que trasladara en su nombre a las distintas cofradías su agradecimiento "por esta labor que realizan que es imprescindible".