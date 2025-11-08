El coro 'Al lío' abrirá el 11 de enero el concurso oficial del Carnaval de Cádiz 2026 en el Teatro Falla

Archivo - El patio de butacas del Gran Teatro Falla antes de la tercera semifinal del COAC 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

El coro 'Al lío' será el encargado de abrir el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavales (COAC) 2026 en su modalidad de adultos el próximo 11 de enero en el Teatro Falla, que dará inicio a las 17 sesiones de preliminares que se extenderán hasta el 27 de enero.

Así lo ha establecido el sorteo del orden de actuación celebrado este sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones y que por primera vez ha sido abierto al público en general con un formato nuevo que ha incluido actuaciones y la participación del pregonero del Carnaval 2026, Manu Sánchez, o la autora del cartel, Raquel Jove.

En la categoría de infantiles será la chirigota 'Ojú que pereza' la que abra el certamen, mientras que en juveniles lo hará la chirigota 'Las Eurovisivas'.

Hasta 180 agrupaciones han entrado en el bombo de cara a la edición de 2026, tras las cuatro bajas registradas antes del sorteo: la comparsa 'El culpable' y la chirigota 'Seguimos cantando' de adultos, así como el coro 'Guachisnai' y la comparsa 'Piedra a piedra' en juveniles. Los grupos participantes se reparten en 124 grupos de adultos; 38 de Infantiles y 18 de juveniles.

Para el sorteo, se han establecido 23 agrupaciones cabezas de serie (8 chirigotas, 7 comparsas, 6 coros y dos cuartetos). En chirigotas, los cabezas de serie son 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (La decepción)', 'Los antiguos', 'Los Cadisapiens (La involución)', 'Los Camper del sur', 'Los que van a coger papas', 'Nos hemos venío arriba', 'Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos) y 'Ssshhhhh!!!!'. En comparsas son: 'El desguace', 'El hombre de hojalata', 'El manicomio', 'La camorra', 'Los locos', 'Los invisibles' y 'Obdc. Me quedo contigo!'.

Los coros cabezas de serie son 'ADN', 'El sindicato', 'La carnicería', 'La esencia', 'Las mil maravillas' y 'Los mentirosos', además de los cuartetos 'Los Latin King (de la calle Paskín)' y '¡Qué no vengan!'.

CALENDARIO

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026 arrancará el domingo 11 de enero con la fase de preliminares del certamen de la categoría de adultos, que se prolongará hasta el 27 de enero. Los cuartos de Final serán del 30 de enero al 5 de febrero; las semifinales, del 8 al 11 de febrero y la Gran Final, el día 13.

El certamen de la cantera comenzará con las semifinales de la categoría infantil, coincidiendo con los fines de semana y serán los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, además del 1 de febrero. La Gran Final será el 7 de febrero.

Por su parte, las semifinales del concurso de juveniles serán los días 28 y 29 de enero, y la Final, el 6 de febrero. Todas las sesiones de adultos comenzarán a las 20 horas; las de juveniles a las 17 horas y las de infantiles, a las 12 horas.