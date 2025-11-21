Correos emite en Chiclana (Cádiz) un nuevo matasellos dedicado al primer sello español con la imagen de Isabel II

Matasellos lanzado por Correos en Chiclana con la imagen del primer sello dedicado a Isabel II. - CORREOS

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Asociación Filatélica Chiclanera ODA ha solicitado a Correos la creación de un nuevo matasellos conmemorativo que reproduce la imagen de la reina Isabel II, en homenaje al 175 aniversario del primer sello emitido en España, cuya efigie correspondía a la monarca.

La iniciativa refuerza la vinculación entre la historia postal y la tradición filatélica en la localidad, como ha apuntado Correos en una nota.

Esta entidad ya celebró este hito el 15 de enero con la emisión especial de un sello, recordando la histórica serie de 1850 que incorporó a España al sistema de franqueo previo. Diseñados por Bartolomé Corominas e inspirados en una medalla de Pingret, los sellos mostraban la efigie de Isabel II y fueron válidos hasta finales de ese año.

El nuevo matasellos conmemorativo con esta imagen se aplicó a toda la correspondencia generada en Chiclana el 20 de noviembre, coincidiendo con la inauguración de la VII Exposición Nacional de Maximofilia Expomax, que se celebra en la Casa de Cultura de esta localidad gaditana hasta el 29 de noviembre.

La muestra competitiva reúne las mejores colecciones de tarjetas máximas, especialidad filatélica que combina imagen, sello y matasello en tarjetas, procedentes no solo de España, sino también de Portugal, Francia y Andorra.

La exposición conmemora el 40 aniversario de la Asociación Española de Maximofilia (Asema), que en su trayectoria ha organizado otras seis ediciones de Expomax, cuatro de ellas en Chiclana, son reflejo de la colaboración con la Asociación Filatélica Chiclanera ODA. La clausura tendrá lugar el 29 de noviembre con la entrega de premios y recuerdos a participantes y colaboradores.

Correos ha señalado que respalda este tipo de iniciativas porque contribuyen a preservar la historia postal, promover la cultura y reforzar las señas de identidad, generando interés entre públicos diversos.