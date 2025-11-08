Correos presenta en Cádiz un sello dedicado al Puente de la Constitución de 1812 y un Tusello para La Tía Norica

Presentación de un sello de Correos dedicado al Puente de la Constitución de 1812 y un Tusello para La Tía Norica. - PICASA

CÁDIZ 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha presentado en Cádiz un nuevo sello dedicado al Puente de la Constitución de 1812, dentro de su serie filatélica Puentes de España, en el marco de Exfilna-Juvenia 2025. Esta emisión rinde homenaje a una obra de ingeniería que conecta la ciudad con el continente y se ha convertido en "símbolo de modernidad y desarrollo urbano".

Según ha informado la entidad en una nota, el acto de presentación ha tenido lugar en el Baluarte de la Candelaria y ha contado con las intervenciones del subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, Rafael Guerra Posadas, el ingeniero jefe de la demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, Carlos Álvarez Merino, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera Hervás.

Al finalizar el acto se ha llevado a cabo el tradicional matasellado de honor del sello al que se ha unido la presidenta de la Comisión Filatélica del Estado, Alejandra González Madrid. El sello, con un valor facial de tres euros y una tirada de 72.000 ejemplares, muestra una espectacular vista aérea del puente y su entorno, destacando su integración en la bahía gaditana y su imponente arquitectura. Tiene un formato horizontal de 74,6 x 28,8 mm y está impreso en offset sobre papel estucado, engomado y fosforescente.

Asimismo, ha detallado que el Puente de la Constitución de 1812, también conocido como puente atirantado de Cádiz, es una de las mayores obras de ingeniería construidas en España en las últimas décadas. Con 3.092 metros de longitud, el 80 % de su trazado se desarrolla como puente o viaducto, con 34 pilas y dos torres, de las cuales nueve pilas y una de las torres están en el mar.

Es el segundo puente marítimo con mayor gálibo vertical del mundo, solo superado por el Verrazano Narrows de Nueva York y por delante del Golden Gate de San Francisco. Su tramo atirantado, de 1.180 metros, cuenta con una luz libre entre pilonos de 540 metros, la mayor de España y la tercera de Europa, con pilonos de 185 metros de altura y un gálibo de 69 metros bajo el tablero, que permite el paso de grandes embarcaciones.

La infraestructura se divide en cuatro tramos, con dos carriles por sentido y una plataforma para transporte colectivo. Su construcción busca mejorar las comunicaciones con el centro de Cádiz, integrar el casco histórico en la Bahía y favorecer el desarrollo del puerto, reduciendo el tráfico pesado en la ciudad.

En este contexto, Correos ha invitado a la ciudadanía a descubrir esta emisión que une ingeniería, patrimonio y cultura, disponible también en las oficinas de Correos, en la plataforma Correos Market y contactando con el Servicio Filatélico a través del correo electrónico o llamando al 915 197 197.

La presentación del sello del Puente de la Constitución de 1812 se ha celebrado durante el Día Juvenil de exfilna- Juvenia 2025, que cuenta con otras actividades como una muestra de dibujo al aire libre con Urban Sketchers Bahía de Cádiz y la presentación de un Tusello y una tarjeta Tusello que conmemoran el 40 aniversario de La Tía Norica, la emblemática compañía gaditana de títeres.

En el acto de presentación, además de la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera, han intervenido la coordinadora de la Mesa de Teatro de Participación ciudadana de Cádiz, Lola Garrido, y el director de La Tía Norica, Pepe Bablé.

Tusello es un producto de Correos que permite convertir imágenes en etiquetas autoadhesivas con todos los signos identificativos propios de los sellos. Por su parte, la tarjeta Tusello es una postal prefranqueada que incorpora el sello personalizado. La compañía de títeres es además protagonista del sello conmemorativo de Juvenia 2025, presentado el pasado día 6 de noviembre.

Igualmente, la entidad ha señalado que se entregan los premios del concurso "Dibuja un sello para Cádiz", en el que han participado unos 1.500 alumnos de Primaria y Secundaria de centros públicos y privados de Cádiz y provincia. El jurado ha otorgado el primer premio infantil a Mª del Mar Cuevas Pacheco (Colegio Juan Pablo II - San Pedro, La Línea) y el juvenil a Julia López Cepero Guzmán (IES Las Banderas, El Puerto de Santa María).

Los dibujos ganadores y finalistas se convertirán en sellos personalizados de tarifa A, válidos para correo nacional, y sus autores recibirán un pliego de 25 sellos y productos de Correos. Los centros también recibirán un libro con los sellos emitidos en 2024 y un pliego del sello del alumno premiado. La jornada incluye un taller sobre la historia del sello dirigido a jóvenes y una conferencia sobre las comunicaciones postales entre Cádiz y Cuba.