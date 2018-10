Cospedal reivindica que el PP "no puede renovarse siendo una copia de otro" y dice que no quiere "ser como Ciudadanos"

Publicado 27/06/2018 14:15:12 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha reivindicado el "orgullo de ser del PP, el partido que aglutina al centro derecha español" y ha afirmado que el partido "se puede renovarse siendo una copia de otro". "No quiero ser como Ciudadanos", ha añadido.

En un acto con militantes celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), Cospedal ha pedido "algo más importante" que el apoyo a su candidatura, "no hacer heridas" y "que al final del proceso" --a partir del día 21-- estén "todos juntos".

En este sentido, ha manifestado que su candidatura "no es de nombres propios" y ha advertido de que "no se puede perder de vista que por encima de los candidatos está el PP". Así, ha asegurado que su candidatura es "la de todos".

"Tenemos que recuperar la fortaleza del centro derecha", ha manifestado la dirigente del PP, que ha advertido de que son "un partido acostumbrado a sufrir, resistente y que sabe hacer de la necesidad virtud".

Además, ha afirmado que "España necesita un partido como el PP, fiel a sus principios, a la libertad y al patriotismo constitucional". "No hay victoria sin ideología y nosotros no somos Pedro Sánchez, no queremos estar en el Gobierno a costa de lo que sea", ha añadido.

Cospedal, tras criticar que Pedro Sánchez "está teniendo que pagar el apoyo que le dieron los que quieren romper España o los que están al lado de los terroristas, como Bildu", ha planteado una serie de medidas "preparadas" que se pueden "aplicar".

Así, ha apuntado la propuesta de modificar la Ley electoral para "que gobierne la lista más votada", "que la asignatura de Historia de España sea la misma en todo el país" para "preservar el legado de la historia que los niños tienen derecho a conocer" o que los alumnos en sus dos últimos años de secundaria o en bachiller tengan la posibilidad de cursarla en otra comunidad autónoma, "porque se puede hacer cohesión y porque no se ama lo que no se conoce".