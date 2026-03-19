La costa de Cádiz llega a la Semana Santa con incertidumbre por la situación económica actual

Archivo - Un chiringuito en la playa de Cádiz. ARCHIVO. - AECCA - Archivo

CÁDIZ 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los chiringuitos y establecimientos hosteleros y de ocio de la costa de Cádiz están ya preparados para recibir a los turistas que visitarán el litoral gaditano esta próxima Semana Santa, una festividad que marca el inicio de la temporada pero que este año se presenta con incertidumbre dada la situación económica actual.

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (Aecca), Antonio Guerrero, ha explicado a Europa Press sobre este asunto que hay cierta "intranquilidad" a cómo pueda comportarse el turista, al entender que "el bolsillo de los españoles está un poco más vacío que otras veces" debido a circunstancias como la subida del precio de la gasolina o de la energía.

"De alguna manera somos un poquito cobardes y cuando vienen tiempos en los que no sabemos qué va a ocurrir, tenemos tendencia a bajar el gasto por lo que pudiera pasar", ha argumentado Guerrero para justificar esa posible bajada del gasto o de llegada de turistas a la provincia y sus chiringuitos.

Pese a toda esta situación de incertidumbre, el responsable de Aecca se ha mostrado confiado en que la Semana Santa sea "buena" y que el conflicto actual tenga "una solución rápida" y "el mundo vuelva a andar en una línea lógica y no afecte en exceso a nuestro país y a nuestra zona en particular".

Así, ha señalado que se parten de años "muy buenos" en los que Cádiz se ha convertido "en un destino turístico de primer orden", dejando números por los que están en esta entidad "más que satisfechos en cuanto a visitantes", y abogando por "pelear un poco por la calidad más que por la cantidad de la gente que nos visita".

Sobre la puesta a punto de los chiringuitos, ha recordado que la mayoría de ellos suelen estar abiertos todo el año, por lo que ahora se están preparando con refuerzo de plantillas y género para atender la demanda.

Otro punto en el que se ha abundado es en los daños existentes aún en algunas playas de la costa de Cádiz tras el paso del tren de borrascas en enero y febrero, que van a hacer que no todas estén con su mejor cara para la Semana Santa. No obstante, Antonio Guerrero ha trasladado su confianza en que el trabajo que está haciendo el Ministerio de Transición Ecológica para que el litoral gaditano sí esté en óptimas condiciones de cara a la temporada de verano.

"Confiamos en que la actuación de Costas va a ser positiva, y si bien en Semana Santa no vamos a tener nuestras playas perfectas en toda la provincia, de cara al verano esperamos que las intervenciones se realicen y vuelva un poco la normalidad", ha señalado.

También ha puesto en valor que este sector genera "más de 2.000 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos", por lo que "muchas familias dependen de nosotros", además de recalcar que son "la primera línea de ataque al turista", que "en gran parte" visita Cádiz por sus playas, siendo los chiringuitos, por tanto, "la imagen de esta parte" de la provincia.