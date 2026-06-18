Costas iniciará la semana que viene el aporte de arena en la playa de Santa María del Mar en Cádiz

Archivo - Playa de Santa María del Mar en Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Municipal de Playas del Ayuntamiento de Cádiz ha informado de que la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico en Cádiz, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, iniciará el próximo 22 de junio los trabajos de regeneración de la playa de Santa María del Mar mediante un aporte extraordinario de arena.

En una nota, el teniente de alcalde de Playas, José Carlos Teruel, ha explicado que se trata de una actuación de interés general que solicitó hace meses el Ayuntamiento de Cádiz y que ahora será ejecutada por Costas, "una intervención que es necesaria para mejorar las condiciones de uso de este tramo del litoral gaditano".

Estos trabajos tienen como objetivo reforzar la estabilidad de la línea de costa tras los importantes efectos provocados por el tren de borrascas del primer tercio del año, que ha afectado de forma considerable al litoral y, en particular, a diversas playas andaluzas, según ha indicado.

El cronograma previsto contempla que el 22 de junio llegue a la playa la maquinaria necesaria para el inicio de las obras, concretamente una retroexcavadora y una pala cargadora, además de equipos auxiliares como contenedor de oficina, generadores, compresor y otros medios técnicos. Ya el 23 de junio está previsto el traslado de la tubería desde Camposoto hasta Santa María del Mar, iniciándose durante la tarde el bombeo de arena desde la draga marina.

La previsión es que los trabajos finalicen entre el 28 y el 30 de junio, momento en el que se procederá a la retirada de la maquinaria y de los equipos auxiliares, salvo posibles retrasos derivados de condiciones meteorológicas adversas, especialmente por mar o viento.

La actuación contempla el aporte de arena a lo largo de aproximadamente 350 metros lineales de playa. Gracias al uso de tubería flotante, no será necesario cerrar completamente Santa María del Mar, aunque sí será preciso limitar el acceso a un tramo de entre 200 y 300 metros, que irá desplazándose progresivamente conforme avancen las labores de regeneración, según ha explicado el Ayuntamiento .

Las operaciones se desarrollarán principalmente en la zona central de la playa, quedando abiertos al público los extremos situados junto a ambos espigones. Las zonas de obra estarán debidamente delimitadas y quedará prohibido el acceso a cualquier persona ajena a los trabajos.

Asimismo, ha indicado que durante el desarrollo de las actuaciones, se trabajará en tres turnos diarios, lo que implicará la continuidad de la actividad durante las 24 horas. Esta organización podrá generar afecciones por ruido, especialmente en determinados momentos del día y la noche, por lo que desde el Ayuntamiento se ha solicitado comprensión ante estas molestias temporales inherentes a la ejecución de la obra, así como colaboración para evitar una excesiva concentración de personas en esta playa durante los días de intervención, dado que las zonas libres disponibles serán reducidas.

El teniente de alcalde delegado de Playas, José Carlos Teruel, ha señalado que "estos trabajos son necesarios para mejorar las condiciones de uso de Santa María del Mar y garantizar que la playa recupere parte de la arena perdida tras los temporales". "Se trata de una actuación de interés general ejecutada por la Administración estatal competente en materia de costas, que ha decidido realizar estos trabajos en estas fechas, y que desde el Ayuntamiento valoramos positivamente por tratarse de una intervención necesaria y largamente demandada", ha añadido.