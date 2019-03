Cs acusa a los concejales dimitidos en Cádiz de "falsear la verdad" y les pide que devuelvan el acta

Publicado 21/03/2019 13:50:14 CET

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Acción Institucional de Cs en Andalucía, Elena Sumariva, ha acusado a los dos concejales que han dimitido en el Ayuntamiento de Cádiz --Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández Trujillo-- de "falsear la verdad", ya que ha asegurado que "en ningún momento se les dijo que no se iba a contar con ellos, se les dejó la libertad de elegir el puesto y lugar una vez que se diera a conocer quién encabezará la lista". Además, les ha pedido, "haciendo honor a lo que se comprometieron", que entreguen el acta de concejal.

En declaraciones a los periodistas, Sumariva ha explicado que el lunes por la tarde se reunió con Pérez Dorao para comunicarle que no sería la persona que encabezaría la lista electoral.

Así, ha señalado que su dimisión ha sido "una sorpresa" ya que no comunicaron nada en esa reunión, de la que ha llamado la atención, "como anécdota que dice mucho", que Pérez Dorao "ni siquiera supiera el cargo" de la persona con la que ha hablado.

"Nunca se les ha dicho que ellos no pudieran participar, se le dejó la libertad, en cuanto se pudiera decir quién iba a encabezar las lista, de elegir en qué lugar querían ir", ha manifestado Sumariva, que ha insistido en que han "falseado la verdad".

Además, ha preguntado que "por qué no han abandonado antes si tan descontentos estaban con el partido". "No es de recibo que personas que han estado trabajando todo estos años con nosotros no sepan ni el cargo de la persona que los ha atendido y no reconozcan que han sido siempre atendidos y valorados en su trabajo", ha incidido.

Sumariva, tras señalar que "es verdad que han hecho un trabajo correcto y se les iba a recompensar contando con ellos", ha pedido "lealtad y no faltar a la verdad". "Esto es muy sencillo, y veremos en los próximos días si estarán o no en otras listas electorales", ha añadido la dirigente de Cs, que ha afirmado que "los sillones no están para aferrarse a ellos".

Asimismo, ha recordado que "firmaron una carta ética que decía que si abandonaban las siglas debían entregar ese acta", por lo que les ha pedido a los dos concejales dimitidos "que entreguen el acta por honradez y por ética, porque deja en muy buen lugar que haya firmado algo y ahora no lo cumpla".

Finalmente, Sumariva ha insistido en acusar a los dos concejales dimitidos de haber "mentido, porque sí se les propuso que continuaran y han recibido explicaciones". "Somos un partido que sumamos a personas que aportan y ellos aportaban, pero en el momento de no obtener la candidatura han abandonado el partido", ha manifestado que secretaria de Acción Institucional, que ha asegurado que "han tenido todas y cada una de las explicaciones".