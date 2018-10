Cs exige "claridad" al Gobierno y "que asegure que la construcción de las corbetas no corre peligro"

Publicado 11/09/2018 14:06:11 CET

CÁDIZ, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Cádiz, Javier Cano, ha afirmado que "el Gobierno debe ser claro y asegurar que la construcción de las corbetas no corre peligro". Por ello, ha presentado una serie de preguntas en el Congreso de los Diputados para conocer de forma oficial en qué estado se encuentra el contrato con Arabia.

Según ha explicado en una nota, Cano ha solicitado conocer si el Gobierno ha recibido alguna indicación de Arabia Saudí de paralizar o suspender el contrato de corbetas, así como si se han mantenido reuniones entre representantes del Gobierno y de Arabia sobre la continuidad de contratos en vigor, y a instancias de quién, o si se ha dirigido por los representantes de Arabia alguna petición al Gobierno.

El diputado de Cs ha insistido en saber si el Gobierno ha calculado el impacto económico que la cancelación de contratos por Arabia Saudí podría provocar para las empresas españolas, si tienen previstos contratos que sustituyan los que se puedan perder y si se va a ofrecer alguna garantía de que los contratos en vigor con Arabia Saudí no se van a ver afectados.

Cano ha criticado la "falta de información", ya que "lo único que ha conseguido crear es un ambiente de incertidumbre y poner en pie de guerra a los trabajadores de la empresa Navantia, especialmente a los de la Bahía de Cádiz, que ven peligrar la generación de 6.000 empleos y la viabilidad a la empresa hasta el 2022".

"No es lógico que sabiendo la importancia que tiene este proyecto para la provincia de Cádiz, aún no sepamos qué está haciendo el Gobierno para asegurar la continuidad del contrato de las corbetas para Arabia Saudí", ha afirmado Cano, que ha añadido que "el Gobierno debe ser claro y asegurar que la construcción de las corbetas no corre peligro".