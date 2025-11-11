CTA muestra a empresas innovadoras las capacidades del nuevo Centro de Fabricación Avanzada en Puerto Real (Cádiz)

Jornada para dar conocer a empresas innovadoras el nuevo Centro de Fabricación Avanzada (CFA) de Puerto Real (Cádiz), organizado por la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) - CTA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha celebrado este martes en Puerto Real (Cádiz) una jornada para dar a conocer a las empresas innovadoras el nuevo Centro de Fabricación Avanzada (CFA) y sus capacidades en últimas tecnologías de fabricación avanzada y aditiva, automatización, robótica, metrología, digitalización y drones.

Más de 15 representantes de industrias de diferentes sectores han participado en el encuentro, en el que se ha explicado "con detalle" las capacidades del CFA y el procedimiento para establecer colaboraciones, acceder a sus recursos técnicos y humanos y aprovechar soluciones innovadoras para diferentes sectores, ha indicado el CTA en una nota.

El Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada es un proyecto "estratégico" de la Junta de Andalucía, impulsado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y desarrollado en Puerto Real.

Con una inversión prevista de más de 18 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos, a través de Feder, el CFA cuenta con infraestructuras y equipamientos avanzados para que las empresas industriales accedan y aceleren la transferencia del conocimiento al mercado.

El director del CFA, Isaac Pérez, y el director técnico de CTA, Fabián Varas, han dado la bienvenida a este evento, en el que el director de Operaciones del CFA, Javier Romalde, ha explicado las capacidades tecnológicas del centro y el esquema de colaboración en proyectos de innovación.

Con encuentros como este, CTA mantiene a las empresas innovadoras de su entorno informadas de las oportunidades, tendencias y equipamientos a su disposición para desarrollar nuevos proyectos de I+D+i y "genera oportunidades" de reunión y networking para facilitar también la detección de potenciales socios tecnológicos.

Además, el evento ha incluido una visita guiada a las instalaciones, durante la que los asistentes han podido comprobar el funcionamiento de uno de los equipos de fabricación aditiva más grandes de Europa, que puede ser de utilidad para los sectores aeroespacial, naval, biotecnológico y sanitario, entre otros.