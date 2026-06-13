Cuatro funcionarios atendidos tras el incendio de una celda provocado por un interno en Botafuegos (Cádiz)

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ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Cuatro funcionarios de la prisión de Botafuegos de Algeciras (Cádiz) tienen que ser atendidos tras un incendio en una celda provocado por un interno el pasado domingo 7, según el sindicato Acaip.

Según ha confirmado a Europa Press el delegado de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) en la prisión de Botafuegos, José Luis Alcaraz, tres de los funcionarios han resultado afectados por inhalación de humo, mientras que el otro ha sufrido un mordisco por parte del preso.

Según ha relatado Alcaraz, los tres funcionarios afectados a posteriori por inhalación de humo tuvieron que entrar porque el interno "estaba parapetado". "Había metido fuego en las celdas y empezaba ya a llenarse el humo y no había visibilidad ninguna", ha agregado.

Pese a que los tres funcionarios se pusieron los equipos de respiración autónoma "inhalaron humo mientras sacaban al interno y tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos".

Tal y como ha concretado el delegado de Acaip en Botafuegos, el interno prendió fuego a una sábana tras romper la luminaria de la celda. "Lo partió y con los restos de la luminaria, a modo de empuñadura, se lo ató", ha agregado.

Asimismo, Alcaraz ha alertado de la actitud desafiante mostrada por el interno contra los cuatro funcionarios afectados por el suceso "insultándoles y amenazándoles de muerte".

Tras ello, los funcionarios accedieron a la celda y lo echaron a una nueva celda "que estaba libre de humo" en una situación que, según ha valorado, "puso en peligro a los compañeros internos que tienen allí en la galería y a los que tienen que entrar a rescatarlos".

En contexto, el delegado ha advertido que el interno que provocó este incidente "es multirreincidente", puesto que tiene "al menos cuatro penas por hurtos, robos y lesiones".