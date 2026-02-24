Defensor del Pueblo abordará con el alcalde de Cádiz la situación del sinhogarismo tras cinco fallecidos

Archivo - El alcalde de Cadiz con el Defensor del Pueblo andaluz. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, ha indicado que va a mantener una reunión con el alcalde de Cádiz, Bruno García, para abordar con él la situación del sinhogarismo en la capital gaditana, después de que se hayan producido en los últimos dos meses la muerte de cinco personas que vivían en la calle.

En declaraciones a los medios durante una visita al Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), Maetzu ha detallado que esta problemática ya ha la había comentado con el alcalde gaditano (PP) en su oficina de Sevilla, pero que ahora va a volver a la ciudad para tratar de nuevo el asunto.

Según sus datos, en Cádiz hay "110 personas" sin hogar, lo que en población como esta es, en su opinión, "dominable", aunque la intención es tratar también cuántas de esas personas necesitan atención en otras materias como salud o cuántos "deberían no estar en la calle durmiendo" y si presentan alguna patología que requiera otro tipo de atención, así como la situación de los albergues.

"Solamente con llevarles calor y comida no suficiente", ha aseverado el Defensor del Pueblo, quien ha reconocido que "muchas veces" estas personas "no quieren ir al albergue porque no quieren estar controlados".

No obstante, ha reiterado en posibles patologías psicológicas "que deberían ser tratadas", estar solos por haber sido "abandonados por sus familias" o haber acabado en situación de pobreza. Esto, ha reconocido Maetzu, ya lo trató con el alcalde de Cádiz cuando acudió a Sevilla, y la intención ahora es volver a hacer una "radiografía" de la ciudad y ver qué medidas se pueden aplicar para reducir esta cifra de personas que vivan en la calle.

En numerosas ocasiones el Ayuntamiento de Cádiz ha recordado que el centro de acogida municipal para personas que están sin hogar ofrece atención residencial de manera temporal y servicios dirigidos a normalizar la convivencia de este colectivo, procurando la necesaria intervención para su inserción social.

Recientemente, el alcalde aseguraba que el Ayuntamiento va a ampliar los recursos disponibles con más plazas, nuevas instalaciones y la incorporación de apoyo sanitario y de salud mental, resaltando que "no habrá límite de medios" para atender a este colectivo.

Además, anunciaba que votaría a favor de la comisión de investigación que Adelante Izquierda Gaditana va a proponer en el próximo pleno ordinario ante "las denuncias conocidas en las últimas semanas sobre la existencia de un protocolo dirigido a desalojar a personas sin hogar de distintos espacios públicos de la ciudad", un protocolo que desde el Gobierno local quieren esclarecer su origen y aplicación.