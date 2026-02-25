Defensor del Pueblo reivindica en Chiclana (Cádiz) los cuidados y la sanidad pública como "joya de la corona" del Estado

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, junto al alcalde de Chiclana, José María Román, durante una visita institucional al municipio. - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha defendido este miércoles que las administraciones "deben insistir en los cuidados" y ha subrayado que la sanidad pública constituye "la joya de la corona" del Estado social.

Maeztu ha realizado estas declaraciones durante una visita institucional a Chiclana de la Frontera (Cádiz), en la que ha sido recibido por el alcalde, José María Román, y en la que ha señalado la importancia de "reivindicar" el servicio público de la política y de reforzar "una relación más humana y cercana entre la ciudadanía y la administración".

En el transcurso de su intervención en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde ha mantenido un encuentro con miembros de la Corporación Municipal y del tejido social de la ciudad, Maeztu ha mostrado "su cariño" a Chiclana y ha expresado su deseo de que esta ciudad sea su última visita institucional, al tiempo que ha pedido a las autoridades que "busquen una renovación" al frente del cargo.

En el marco de esta visita, Maeztu ha informado de que un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) del Defensor del Pueblo Andaluz presta asesoramiento presencial a los vecinos y vecinas de Chiclana durante toda la jornada en el Centro de Servicios Sociales, con el objetivo de facilitar el acceso a la institución y canalizar consultas y quejas. Esta tarde, Maeztu se ha reunido con una treintena de asociaciones de esta localidad y de San Fernando.

El Defensor en funciones ha saludado a la Corporación municipal y a representantes del movimiento asociativo, destacando el valor de la colaboración con el tejido social "para identificar necesidades reales y orientar soluciones". En este sentido, ha enfatizado que "hay que sentarse y trabajar desde el diálogo para fortalecer los servicios públicos y sostener las políticas que garantizan derechos".

Maeztu ha defendido una manera de supervisar la administración basada en "la empatía y el trato humano", especialmente con quienes "esperan en la cola", como imagen de las dificultades cotidianas para acceder a prestaciones y servicios. En una síntesis de su papel institucional, ha señalado que el Defensor "tiene que estar delante para defender, en medio para mediar y al final de la cola para ver quién se está quedando atrás".

En esa línea, ha puesto el acento en la brecha digital como uno de los factores que más condiciona hoy el ejercicio efectivo de derechos, particularmente entre personas mayores y colectivos vulnerables, y ha resaltado la necesidad de mejorar la sanidad pública en este municipio gaditano, tras conocer la falta de infraestructuras sanitarias en comparación con otras ciudades de similar población.

Por su parte, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha advertido sobre el riesgo de desmantelamiento del Estado del Bienestar y ha subrayado la relevancia de los programas municipales en materia de vivienda y servicios sociales. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo del Defensor del Pueblo Andaluz como "garantía para que la ciudadanía pueda encauzar sus demandas en el marco de la dignidad humana", especialmente cuando se enfrenta a "barreras o demoras en su relación con las administraciones".

Así, ha agradecido a Maetzu la visita institucional, que ha considerado "muy importante" para su ciudad, ya que ha podido conocer cómo está Chiclana y la evolución de la misma. Según ha abundado el alcalde, "es fundamental seguir trabajando en materia de dependencia, vivienda, sanidad y educación", al recordar que están camino de los 94.000 habitantes y "tenemos un déficit como ciudad no atendida por parte de la Junta de Andalucía en cuanto a centros sanitarios y educativos". "Los hemos reclamado por activa y por pasiva y solo hemos obtenido la callada por respuesta", ha lamentado.

La visita se enmarca en la política de proximidad institucional del Defensor del Pueblo Andaluz, que Maeztu ha recordado al señalar que la institución ha recorrido ya 77 comarcas, con el objetivo de acercar la atención y reforzar la accesibilidad para la ciudadanía.