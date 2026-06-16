Una delegación colombiana visita Cádiz para replicar el modelo de ecosistema de economía azul de la Zona Franca

Una delegación de la localidad colombiana de Santa Marta junto al delegado del Estado de Zona Franca, Fran González - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la localidad colombiana de Santa Marta está conociendo de primera mano el ecosistema de economía azul de la Zona Franca de Cádiz con el objetivo de utilizarlo como modelo y referente para replicarlo al otro lado del Atlántico y exportar este modelo en su país.

Todo ello se ha desarrollado tras los contactos iniciados en Innovazul Caribe 2024, cuando los responsables de la Zona Franca de Cádiz participaron junto a los de la Universidad de Cádiz en ese foro, ha indicado el Consorcio gaditano en una nota.

La delegación, compuesta por responsables de la Universidad del Magdalena, de la Zona Franca de Tayrona, de la Asociación de Empresarios del Magdalena y de la Cámara de Comercio de Santa Marta han iniciado este martes su primera jornada en Cádiz con una visita al recinto fiscal.

Allí, el delegado del Estado de Zona Franca, Fran González, les ha mostrado la actividad desarrollada por el Consorcio y sus equipamientos en toda la provincia, incidiendo especialmente en el nuevo modelo de industria 4.0 con la economía azul como eje central y sus proyectos Incubazul y Blue Core.

De hecho, la delegación ha realizado un recorrido por el recinto fiscal, que ha culminado con la visita al nuevo edificio de contenedores marítimos reciclados Zona Base Incubazul. Este ha despertado "un interés enorme" entre los asistentes, que han conocido además los detalles sobre el programa de aceleración y consolidación de startups y la experiencia de uno de los proyectos incubados.

Los representantes de las distintas entidades colombianas han constatado además in situ el trabajo que realiza la Zona Franca como catalizador de oportunidades y transferencia del conocimiento para la creación de un nuevo modelo económico "innovador y altamente tecnológico, un motor para atraer y retener talento".

Para Zona Franca esta visita es "fundamental" para el desarrollo y réplica del modelo de ecosistema configurado por Cádiz en su zona de influencia hacia Latinoamérica, en concreto, a Colombia, ya que las entidades que conforman la delegación son "de gran importancia" para poder llevarlo a cabo, contando además con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) como herramienta para la financiación pese a no haber podido asistir a la visita.

Los contactos se iniciaron en 2024 durante la celebración de Innovazul Caribe en el municipio colombiano de Santa Marta, encuentro organizado por la Universidad del Magdalena en el que la Zona Franca participó junto a la Universidad de Cádiz, y en el que Fran González ya expuso el modelo de industria, innovación y economía azul que se estaba desarrollando en Cádiz y que fue muy aplaudido por los asistentes.

En el marco de Innovazul Caribe 2024, Zona Franca amplió la red de alianzas internacionales de Incubazul, forjándose vínculos con la Universidad del Magdalena, que forma parte también del Ceimar y que cuenta con uno de los campus más grandes de la región, por la necesidad real de compartir conocimientos y experiencias reales en torno a la innovación y a la economía azul como motores tractores de los territorios.

De hecho, es la única universidad de Latinoamérica acreditada internacionalmente como "universidad comprometida" por su alta calidad e impacto en los territorios.

Durante Innovazul Caribe 2024 se puso además sobre la mesa, y en la agenda de actores públicos y privados de ambos lados del Atlántico, la prioridad en torno a una estrategia sobre la economía azul en Andalucía, España, Europa y Latinoamérica.

Esta agenda unió en torno a un mismo espacio a universidades, incubadoras tecnológicas, centros de investigación, empresas y profesionales relacionados con la economía azul, permitiendo la conexión de actividades entre varios océanos, Pacífico y Atlántico, y mares como el Caribe y el Mediterráneo.

Fran González ha calificado la visita de la delegación colombiana como "trascendental" para el objetivo planteado por ambos países de iniciar la réplica del modelo gaditano al otro lado del Atlántico, con un ecosistema similar con conexiones a ambos lados del océano y con el objetivo común de trabajar por el desarrollo de los territorios con una visión comprometida, sostenible e innovadora.

El delegado de la Zona Franca de Cádiz ha expresado que "Santa Marta es un territorio potencial idóneo para poder replicarlo", ya que cuenta con "una ubicación estratégica" al ser punto de conexión para el Gran Caribe con acceso a mercados internacionales, además de "un patrimonio biocultural con ecosistemas marinos únicos y conocimientos ancestrales de comunidades indígenas y pesqueras, una infraestructura potente, con una universidad comprometida, zonas francas y puertos activos, además de talento humano, con una comunidad diversa con habilidades tradicionales y conocimientos innovadores".

La primera jornada de la misión colombiana a Cádiz ha concluido por la tarde con un encuentro de trabajo con el Patronato Ceimar, entidad de la que forma parte la Universidad del Magdalena, que se convirtió en 2023 en la primera de América Latina en ingresar como patrono de pleno derecho a este prestigioso campus internacional liderado por la Universidad de Cádiz.