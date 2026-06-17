Delegado del Gobierno dice que se está haciendo un estudio "pormenorizado" para regenerar la playa de los Caños (Cádiz)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este miércoles que la Dirección General de Costas está llevando a cabo "un análisis y un estudio pormenorizado" sobre la situación de la playa de Caños de Meca, una pedanía de Barbate (Cádiz) que sufre constantes pérdidas de arena, para llevar a cabo "el mejor proyecto posible de regeneración" de ese espacio "tan importante".

En declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Sevilla, el delegado del Gobierno ha afirmado que hay "máxima complicidad y sensibilidad" por parte del Ejecutivo central para reponer arena en esta playa y reparar los daños existentes actualmente.

En ese sentido, ha apuntado que Costas está llevando a cabo la reparación de los accesos a la playa de los Caños, que se vieron gravemente afectados durante las borrascas de principios de año, que provocaron la rotura de las bajadas al arenal.

A este respecto, cabe recordar que desde el Ayuntamiento de Barbate se advertía la semana pasada que estas obras no iban a estar finalizadas "en su totalidad" para la temporada de verano, que comienza en pocos días.

Pedro Fernández ha explicado que ese estudio que está haciendo Costas servirá para "saber exactamente cuál es la forma de actuar y garantizar que, efectivamente, no se produzcan situaciones como las que cualquier borrasca o situación meteorológica pueda provocar".

Recientemente, en respuestas escritas a preguntas de Vox y PP en el Congreso sobre actuaciones en esta playa barbateña, el Gobierno ha descartado aplicar medidas como un dique de contención que reduzca la pérdida de arena e incluso aportes a la misma al señalar que se trata de "una playa confinada, y por tanto, estabilizada, pero con carácter meramente mareal, prácticamente sin playa seca, de ahí que las diferentes realimentaciones llevadas a cabo hayan tenido una permanencia mínima, inferior a un año".

Así, el Gobierno respondía que la playa de los Caños "siempre ha sido así, una playa mareal y cualquier aporte que se haga, como se viene demostrando, es absolutamente ineficaz".