Desarticulada una organización dedicada al abastecimiento de combustible para narcolanchas en la provincia de Cádiz

Bidones con gasolina destinadas a abastecer a las narcolanchas en la provincia de Cádiz. - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustible destinado a embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas, conocidas como narcolanchas, en distintos puntos de la provincia de Cádiz, con un balance de 695 bidones de gasolina intervenidos, equivalentes a 17.375 litros de combustible, y la detención de cuatro personas, ingresando en prisión una de ellas por orden de la autoridad judicial.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se enmarca dentro de las actuaciones desarrolladas contra el fenómeno del denominado "petaqueo", actividad fundamental para garantizar el suministro de combustible a las embarcaciones empleadas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Así, la primera actuación tuvo lugar en la localidad de San Fernando, donde los agentes localizaron en un descampado situado frente a un establecimiento comercial un furgón de grandes dimensiones que la organización utilizaba como punto de almacenamiento temporal de combustible. Tras diversas vigilancias, se procedió a la inspección del vehículo, hallándose en su interior 295 bidones de gasolina, con una capacidad total de 7.375 litros, siendo detenida una persona.

La segunda intervención se desarrolló en Conil de la Frontera, cuando los investigadores detectaron un furgón de grandes dimensiones que levantó las sospechas de los agentes. El vehículo fue interceptado a la entrada del municipio y sus dos ocupantes emprendieron la huida a pie al percatarse de la presencia policial. No obstante, tras una rápida actuación, ambos fueron localizados y detenidos. Por su parte, en el interior del vehículo se intervinieron 200 bidones de gasolina que contenían un total de 5.000 litros de combustible.

La tercera actuación tuvo lugar en la localidad de Villamartín, cuando durante un dispositivo de vigilancia los agentes observaron un camión frigorífico de grandes dimensiones que circulaba con claros indicios de transportar una carga de gran peso, realizando además diversas maniobras evasivas. Tras un breve seguimiento, se procedió a darle el alto policial y en la inspección del vehículo se localizaron 200 bidones de gasolina con una capacidad total de 5.000 litros, procediéndose a la detención de su conductor.

En este sentido, la Policía Nacional ha señalado que con estas tres intervenciones ha logrado desarticular una organización con ramificaciones en distintos puntos de la provincia gaditana, cuya actividad estaba orientada a mantener la infraestructura logística necesaria para el abastecimiento continuo de combustible a las narcolanchas.