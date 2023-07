Desconvocada la huelga indefinida prevista desde este lunes en el sector naval de Cádiz

CÁDIZ, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) y CGT han desconvocado la huelga indefinida prevista en el sector naval de Cádiz a partir de este lunes ya que "el núcleo principal de los trabajadores ante los que se acometen, especialmente, los incumplimientos denunciados han sido despedidos", por lo que "no pueden secundarla si están en el paro".

A través de un comunicado, CTM ha asegurado que la desconvocatoria "no significa que los hechos reivindicados no ocurran, ya que están sobradamente demostrados". "Va a servir para que ambos sindicatos reforcemos nuestra campaña de denuncias de manera exponencial y estudiemos la manera de denunciar públicamente y judicialmente a las empresas y comités que miran hacia otro lado ante los continuos y descarados incumplimientos con el agravante de que están corroborados por la Inspección de Trabajo", ha apostillado.

Así, el sindicato ha criticado la "desmovilización" por parte de UGT y el comunicado "al unísono entre el comité de Navantia y su dirección". "UGT y CCOO abonan el discurso de la patronal y prefieren que los trabajadores agachen la cabeza y aguanten", han remarcado desde el sindicato".

Cabe recordar que la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca) y la Asociación de la Industria Auxiliar Naval (IAN) habían insistido en que la huelga convocada por CTM era "ilegal", destacando el citado sindicato no tiene representación en ninguna de las empresas del sector. De los 960, delegados sindicales, ninguno en toda la provincia es de este sindicato, señalaba la patronal incidiendo en que "no tienen legitimidad para convocar al no representar a ningún trabajador".

Además, advertía que el contenido de la convocatoria de huelga está centrado en los cuatro trabajadores que ahora mismo se encuentran despedidos. Para las organizaciones empresariales, este asunto está siguiendo los trámites administrativos y laborales oportunos, con continua interlocución con los cuatro afectados, ofreciéndoles empleos y trabajos alternativos que "están rechazando, por lo que no tiene explicación que se convoque una huelga por este asunto".