Detenidas cuatro personas al desarticular un grupo dedicado a la venta de hachís en La Línea (Cádiz)

Dinero, armas y drogas incautadas al desmantelar un grupo criminal en La Línea de la Concepción (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado a la venta y distribución de hachís con la detención de cuatro personas en La Línea de la Concepción por su presunta implicación tras una investigación iniciada en diciembre de 2025.

En una nota, la Policía ha señalado que la investigación permitió constatar la existencia de un entramado de personas que regentaban un punto de venta de esta sustancia en la localidad linense, centrando las pesquisas en la plena identificación de los integrantes de la organización criminal.

Las labores de vigilancia y seguimiento llevadas a cabo por agentes de la Udyco de La Línea de la Concepción permitieron determinar la identidad de sus miembros, quienes actuaban de manera organizada, con funciones claramente distribuidas y jerarquizadas.

La actividad delictiva desarrollada les reportaba "importantes beneficios económicos", que eran destinados, entre otros fines, a la adquisición de bienes de alto valor como relojes de alta gama, como se ha apuntado.

Los investigados se valían además de armas blancas y armas de fuego simuladas, de apariencia real y con elevada capacidad intimidatoria, así como de armas de fuego reales con munición plenamente operativas.

Una vez recabados los indicios necesarios que acreditaban la participación de los investigados en los hechos delictivos, se dio traslado de los mismos a la autoridad judicial competente, en concreto al titular de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de La Línea de la Concepción, quien autorizó la práctica de cinco entradas y registros en los domicilios de los implicados.

Las actuaciones fueron llevadas a cabo por agentes adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de La Línea de la Concepción, contando con la colaboración de un amplio dispositivo de efectivos de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la misma comisaría.

Como resultado de la operación, se procedió a la detención de cuatro personas y a la incautación de aproximadamente 500 gramos de hachís, útiles destinados a su manipulación, distribución y venta, dinero fraccionado procedente de la actividad ilícita, armas de fuego con munición y diversas armas simuladas empleadas por la organización para su protección.