Detenido en Algeciras cuando trataba de entrar en España con un menor oculto en su vehículo

Maletero del vehículo donde se ocultaba un menor de edad para entrar en territorio nacional. - POLICÍA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional destinados en el Puesto Fronterizo Marítimo de Algeciras (Cádiz) han detenido a un hombre que trataba de acceder al territorio nacional con un menor de edad oculto en el interior de su vehículo.

Los hechos ocurrieron sobre las 18,00 horas del pasado lunes 13 de octubre durante las inspecciones rutinarias efectuadas a los vehículos procedentes del puerto de Tánger, en Marruecos, ha indicado la Policía en una nota.

En el transcurso de la verificación documental del conductor, los agentes realizaron una inspección más exhaustiva del vehículo. Así, durante el registro, los policías detectaron una alteración estructural en el maletero, hallando un doble fondo construido de forma artesanal tras los respaldos de los asientos traseros.

En el interior de este habitáculo fue localizado un menor de edad en posición fetal, que fue inmediatamente rescatado por los agentes, al estar en un espacio sin ventilación ni oxigenación alguna. El menor recibió asistencia inmediata y fue puesto a salvo, mientras que el conductor del vehículo fue detenido como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Por todo ello, se han instruido las correspondientes diligencias policiales. Además, el detenido se encuentra a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial competente.