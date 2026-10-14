Detenido un hombre como presunto autor de una agresión sexual a una joven estudiante de Erasmus en Cádiz

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CÁDIZ 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito contra la libertad sexual cometido sobre una joven de 19 años, estudiante de Erasmus, durante la madrugada del pasado 27 de septiembre. El detenido ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

En una nota, la Policía Nacional ha explicado que los hechos se produjeron cuando la víctima, que se encontraba junto a varias amigas en un establecimiento de ocio nocturno de la capital gaditana, salió al exterior. Fue entonces abordada por un hombre que, tras interesarse por su estado y ofrecerle ayuda, comenzó a seguirla hasta un establecimiento de comida rápida cercano y una vez que la joven salió, volvió a ofrecerse para acompañarla hasta su domicilio, siendo rechazado por la joven.

Según las investigaciones realizadas, el detenido aprovechó la situación de vulnerabilidad de la víctima para sujetarla por la cintura y conducirla hacia una zona apartada y poco transitada y durante el trayecto presuntamente realizó diversos tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento. Además, según ha señalado la Policía, una vez en una zona alejada del tránsito habitual de personas, inmovilizó a la joven y cometió una agresión sexual.

Posteriormente, el presunto autor acompañó a la víctima hasta las inmediaciones de las Murallas de San Carlos y la Alameda Apodaca, donde finalmente la dejó sola. La joven, que rechazó que continuara acompañándola hasta su domicilio, fue atendida en un centro hospitalario tras relatar lo sucedido a sus amigas, que le recomendaron acudir ahí y denunciar los hechos.

Así, la víctima fue atendida en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, desde donde los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional. Por su parte, durante la investigación los agentes recabaron las manifestaciones de la víctima y de los principales testigos, así como las imágenes obtenidas de diferentes establecimientos que habían captado tanto a la joven como al investigado durante parte del recorrido.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Cádiz, que decretó su ingreso en prisión provisional como presunto autor de los hechos investigados.