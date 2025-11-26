Un detenido por la muerte violenta de una mujer de 72 años en su vivienda de El Puerto (Cádiz)

Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La investigación abierta por la muerte violenta de una mujer de 72 años en su vivienda de El Puerto de Santa María (Cádiz) el pasado domingo ya se ha saldado con un detenido como presunto autor de estos hechos, según han confirmado desde la Policía Nacional a Europa Press.

El cuerpo de la mujer fue hallado a mediodía de este pasado domingo 23 de noviembre en el interior del chalé donde residía en Valdelagrana, con signos de violencia. Las primeras hipótesis apuntaban a una muerte a consecuencia de un robo en su domicilio.

El detenido es un hombre que al parecer tenía "confianza" con la víctima y le hacía trabajos de mantenimiento y limpieza en el jardín y en la casa, según avanza La Voz de Cádiz, que apunta además a que la Policía busca a otro sospechoso, investigado por su presunta participación en estos hechos.

Además, se señala que los agentes que investigan el suceso hallaron una caja fuerte abierta en la vivienda de la víctima, dando con ello fuerza a la hipótesis del robo.

La Policía Nacional, que continúa con la investigación de lo ocurrido, ha reiterado que la investigación está declarada secreta.