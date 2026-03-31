Detenido en El Puerto (Cádiz) tras intentar apuñalar con un cuchillo a un agente de la Policía Nacional

Cuchillo incautado a un individuo en El Puerto de Santa María, con el que trató de agredir a un agente. - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un individuo que portaba un cuchillo de grandes dimensiones en plena vía pública en El Puerto de Santa María y que trató de apuñalar a un agente con el arma.

Los hechos tuvieron lugar cuando una pareja de peatones alertó a los agentes de la presencia de un hombre que portaba un cuchillo en la acera opuesta, a la altura de un conocido establecimiento de comida rápida en la avenida de Europa y en dirección al centro urbano, ha detallado la Policía en una nota.

Desde el interior del vehículo policial, los funcionarios localizaron al individuo gracias a la descripción facilitada.

El hombre se encontraba rebuscando en unos contenedores de basura próximos y reaccionó de forma violenta al aproximarse los agentes por ambos lados, empuñando un cuchillo y tratando de agredir a uno de ellos.

La rápida intervención del otro policía permitió desarmarlo, y junto a su compañero, reducirlo e inmovilizarlo sin que se produjeran heridos.

El detenido fue informado de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten y fue trasladado a dependencias policiales.