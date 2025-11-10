La Diócesis de Getafe manifiesta su colaboración sobre la investigación al obispo de Cádiz

El obispo de Cádiz, en el centro de la imagen, oficiando una celebración el día de la Patrona de Cádiz el pasado mes de octubre. - OBISPADO DE CÁDIZ

GETAFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Getafe, en relación a una denuncia recibida en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España sobre un posible caso de pederastia del obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, cuando ejercía como sacerdote en la Diócesis madrileña, ha manifestado que se pone a disposición de los tribunales competentes para cualquier colaboración que nos sea requerida.

No obstante, en una nota, ha señalado que hasta el día de hoy ninguna instancia oficial de la Diócesis ha recibido alguna acusación formal sobre los hechos publicados.

Asimismo, ha manifestado "una vez más su firme condena de todo tipo de abuso y su compromiso en la lucha contra estos, poniendo todos los medios posibles que eviten factores de riesgo y aumenten la prevención".

Cabe recordar que desde el Obispado de Cádiz y Ceuta se ha asegurado que las acusaciones "son muy graves y falsas", así como el obispo ha suspendido temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos.

Según ha adelantado este lunes El País, el Vaticano ha abierto una investigación contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, de 76 años, por presunta agresión sexual a un menor de manera continuada durante los años 90, cuando el prelado ejercía como sacerdote en Getafe (Madrid) y dirigía el seminario de la diócesis.

La víctima envió este verano una denuncia por correo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe reclamando medidas y relatando los hechos, que según ha señalado se remontan al año 1994 y ocurrieron cuando contaba con entre 14 a 21 años de edad.